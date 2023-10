Qu’est-ce que les chipsets RISC-V et comment vont-ils redéfinir la technologie portable de nouvelle génération

ARM et x86 sont les noms couramment mentionnés lorsque l’on parle de hardware informatique. Ces architectures existent depuis des décennies et alimentent certains des processeurs les plus puissants et robustes du marché. Mais récemment, un nouveau concurrent a émergé dans le domaine de l’architecture de microprocesseurs : les chipsets RISC-V.

Avec les progrès constants, les chipsets RISC-V pourraient bientôt alimenter certains des futurs appareils puissants. Plus important encore, les chipsets RISC-V pourraient même fonctionner sur autant de cœurs que les chipsets x86 et ARM dans quelques années. Mais qu’est-ce que le RISC-V exactement, et pourquoi les fabricants de puces comme Qualcomm y investissent-ils ?

Qu’est-ce que le RISC-V ?

Après qu’Apple se soit entièrement tourné vers son propre silicium, il y a eu beaucoup de discussions concernant ARM et x86. Pour ceux qui ne le savent pas, ARM et x86 sont deux types d’architecture de microprocesseur ou d’architecture d’ensemble d’instructions (ISA). L’ISA est la première étape de la conception d’un processeur, qu’il s’agisse de RISC-V, x86 ou ARM.

En termes simples, l’ISA détermine tous les types d’instructions que les concepteurs de puces peuvent ajouter au processeur. Il détermine également quel type de logiciel la puce peut gérer et quelle sera sa performance. Et comme vous l’avez peut-être deviné, le RISC-V est un autre type d’ISA.

Mais il est différent du x86 et de l’ARM, deux architectures qui dominent le marché depuis un certain temps. Vous vous demandez ce qui le distingue ? Contrairement aux deux autres, le RISC-V apporte l’élément de l’open source à la table. Pour l’architecture ARM et x86, les concepteurs ne sont pas libres d’utiliser la conception fondamentale.

En revanche, le RISC-V ouvre cette porte et permet aux concepteurs d’adapter le chipset selon leurs besoins. De plus, l’architecture open-source est basée sur l’architecture RISC. Et si vous ne le savez pas, RISC signifie Reduced Instruction Set Computer Architecture (architecture d’ordinateur à jeu d’instructions réduit).

Cela signifie que le RISC-V ne contient que très peu d’instructions dans sa forme la plus basique. Et cela, combiné à des normes ouvertes, permet à n’importe quelle entreprise d’utiliser librement l’ensemble d’instructions de base et de les modifier. Cela finira par permettre la création de conceptions de microprocesseurs personnalisées et efficaces.

Le modèle du RISC-V garantit que les fondations de l’architecture soient toujours disponibles gratuitement. Mais cela n’est-il pas une mauvaise nouvelle pour les fabricants ? Eh bien, les produits basés sur l’architecture libre peuvent toujours être sous licence. Les fabricants peuvent même vendre ces produits sous forme de Core prêts à l’emploi.

Quels sont les avantages des chipsets RISC-V ?

Maintenant, alors que certains des plus grands acteurs de l’industrie se tournent vers le RISC-V, cela doit avoir certains avantages, n’est-ce pas ? Oui, cette architecture aborde certaines des lacunes des architectures ARM et x86. Voici une brève description de certains des avantages de cette architecture relativement jeune et émergente :

Le RISC-V apporte une norme ouverte

L’architecture RISC-V est entièrement ouverte. Cela signifie que les entreprises n’ont pas à payer de frais de licence à quiconque pour utiliser l’architecture de base. Par conséquent, cette architecture facilite le développement de leurs propres Core pour les petites entreprises.

Pour les plus grands acteurs, l’architecture RISC-V permettra de développer des Core plus rapidement. Après tout, ils n’ont pas besoin de passer du temps à négocier des accords de licence avec qui que ce soit.

Facilité de modifications

Comme mentionné précédemment, le RISC-V est basé sur l’architecture RISC. Cette architecture est facile à modifier car l’ensemble d’instructions est déjà réduit. Maintenant, comme les fabricants n’ont pas besoin d’investir du temps et des efforts dans les modifications, ils peuvent créer des Core personnalisés moins chers et plus rapidement. Cela pourrait éventuellement influencer le coût des produits grand public.

Le RISC-V met l’accent sur l’efficacité énergétique et la modularité

Étant donné que les Core RISC-V fonctionnent sur une architecture RISC et sont faciles à modifier, il est facile de les spécialiser et de les réduire. Les fabricants peuvent facilement adapter les produits basés sur cette architecture pour effectuer des tâches spécifiques. Cela permet aux processeurs de cette architecture d’effectuer les mêmes tâches que les modèles à usage général avec une fraction de la puissance nécessaire. De plus, cela permettra au processeur personnalisé d’avoir une empreinte beaucoup plus petite.

Sécurité open source

Le fait que le RISC-V soit une norme ouverte lui confère une sécurité accrue. Après tout, il est ouvert à le test du public. La norme est facilement accessible et n’importe qui peut l’examiner de près. Et il n’y a aucune limitation quant à la quantité que vous pouvez examiner, ce qui facilite la détection de toutes les portes dérobées et canaux cachés, s’il y en a.

Le RISC-V dispose d’une ISA commune

Divers concepteurs peuvent utiliser la même architecture de base du RISC-V pour créer différents processeurs et Core. Cela va des supercalculateurs aux petites solutions intégrées. Cela facilitera et accélérera finalement le processus de développement de logiciels. Tout le logiciel développé pour cette norme devrait fonctionner nativement sur différents appareils alimentés par cette architecture.

Comment les chipsets RISC-V changeront-ils les wearables de nouvelle génération ?

Il va sans dire que le RISC-V apporte des avantages significatifs à l’espace des microprocesseurs. Et s’il tient toutes ses promesses, il pourrait entraîner un changement majeur sur le marché, en particulier dans la technologie portable. Mais pourquoi les wearables ?

Le fait est que le plus gros problème de l’industrie des wearables est la taille. Étant donné à quel point ces appareils sont petits, ils nécessitent des SoC de petite taille. Et nous voyons déjà des bagues intelligentes arriver sur le marché. Les chipsets RISC-V peuvent permettre à ces petits appareils de faire plus que ce qu’ils peuvent actuellement.

Les fabricants peuvent développer des Core RISC-V en gardant à l’esprit la technologie portable. Ces Core peuvent être spécialisés pour faire exactement ce que le produit portable est censé faire. Cela pourrait rendre les petits appareils plus écoénergétiques et surtout plus rapides qu’ils ne le sont actuellement.