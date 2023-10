Comment fusionner les comptes Overwatch sur PC et console

Overwatch 2 existe depuis presque un an et, si vous êtes quelqu’un qui vient de passer à Overwatch 2 et qui joue à Overwatch depuis longtemps, vous devez fusionner vos comptes Overwatch. Fusionner vos comptes Overwatch ? Pourquoi donc ? Eh bien, il y a une raison très simple pour laquelle vous pourriez vouloir fusionner vos comptes Overwatch. Commençons.

La seule raison pour laquelle vous voudriez fusionner vos comptes Overwatch est tout simplement de transférer toute votre progression, vos statistiques, vos réalisations et tout ce que vous avez débloqué dans Overwatch 1 vers Overwatch 2. C’est bien si vous êtes quelqu’un qui a joué à Overwatch depuis longtemps et que vous avez passé d’innombrables heures à jouer et à débloquer des choses.

Cependant, si vous n’avez presque pas joué à Overwatch original et que vous ne vous souciez pas beaucoup de la progression et du contenu débloqué, vous pouvez simplement continuer à jouer à Overwatch 2. Mais si vous souhaitez transférer votre progression, suivez les solutions ci-dessous.

Comment fusionner les comptes Overwatch sur PC

Vous pouvez facilement fusionner vos comptes Overwatch si vous utilisez un PC. Voici les étapes :

Sur votre PC, lancez votre navigateur web préféré. Rendez-vous sur le site Battle.net et connectez-vous avec votre compte Battle.net. Cliquez sur votre nom en haut à droite. Choisissez Paramètres du compte dans la liste déroulante qui apparaît. Sélectionnez Connexions à gauche de l’écran. Choisissez maintenant la plateforme avec laquelle vous souhaitez vous connecter, puis choisissez l’option Connecter+. On vous demandera de vous connecter avec votre profil et de finaliser la connexion.

Voici comment vous pouvez fusionner vos comptes Overwatch via battle.net.

Comment fusionner les comptes Overwatch sur console

Que vous jouiez à Overwatch 2 sur votre Playstation, Xbox ou Nintendo Switch, le processus de fusion de vos comptes est simple et facile. Voici les étapes :

Lancez le jeu Overwatch 2 sur votre console de jeu. Un code QR s’affiche à l’écran. Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR. Un code s’affiche sur votre console. Entrez le code dans votre compte battle.net. Une fois cela fait, relancez le jeu et vous verrez une invite où l’on vous demandera de confirmer la fusion. Confirmez et la fusion sera maintenant terminée.

En conclusion

Ceci conclut le guide sur la manière de fusionner facilement vos comptes Overwatch sur PC et sur consoles. Cette fusion de comptes vous permet de transférer toutes vos statistiques, votre progression et tout ce que vous avez débloqué dans le jeu précédent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser ci-dessous dans la section des commentaires.

