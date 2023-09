Piratage de webcam : Comment utiliser votre smartphone pour les réunions vidéo

Avec l’avènement d’appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes, nous nous sommes habitués à avoir un appareil photo toujours connecté à nos appareils électroniques. Cependant, les appareils photo natifs ne sont pas une norme pour les environnements de bureau, vous aurez besoin d’une webcam ou d’une caméra externe si vous souhaitez capturer votre image. Ce genre d’accessoire est assez accessible de nos jours, mais peut-être que vous n’avez jamais pris la peine d’en acheter un. C’est peut-être le cas de nombreux utilisateurs de PC qui ne voient pas vraiment l’utilité d’une webcam sur leur bureau. Avec le passage au télétravail, cela a commencé à devenir une nécessité. Les solutions de visioconférence sont devenues la norme pour les réunions de travail, si vous participez depuis un PC, vous avez besoin d’une webcam, mais il existe un moyen d’utiliser votre smartphone comme webcam. (Source).

Pourquoi utiliser son smartphone comme webcam?

Comme mentionné précédemment, vous êtes peut-être le genre d’utilisateur qui n’a jamais pris la peine d’acheter une webcam. Mais soudainement, la vie a changé et maintenant vous en avez besoin. Il existe une solution de contournement qui peut vous sauver dans des circonstances d’urgence. Vous pouvez utiliser votre smartphone comme webcam pour les réunions vidéo et toutes sortes de besoins ! C’est possible de le faire quel que soit votre appareil, qu’il s’agisse d’un smartphone Android ou d’un iPhone. Dans cet article, nous vous apprendrons comment transformer votre appareil en une webcam pour PC.

Transformer les téléphones Android en webcam pour PC – DroidCam

Si vous êtes utilisateur Android, vous pouvez essayer une application gratuite appelée DroidCam. La version gratuite comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Cependant, si vous payez la version payante à 5,99 $, vous pourrez bénéficier d’un enregistrement vidéo en 720p/1080p avec le mode HD, et vous serez libéré des petites bannières publicitaires. C’est à vous de choisir car la version de base peut faire le travail.

Pour commencer, vous devrez installer l’application DroidCam Android depuis le Play Store et le client Windows depuis Dev47Apps. Une fois les deux applications installées, vous devrez établir une connexion entre l’ordinateur et le téléphone. Tout d’abord, assurez-vous qu’ils sont sur le même réseau Wi-Fi. L’application DroidCam Android affichera une adresse IP que vous pouvez saisir dans l’application de bureau pour connecter les deux appareils.

Assurez-vous de cocher la case Audio si vous n’avez pas de microphone sur votre PC. Cliquez sur Démarrer et vous devriez être connecté. La plupart des applications de visioconférence reconnaîtront DroidCam comme une webcam valide. Cependant, certaines de ces applications nécessiteront un redémarrage avant de l’afficher comme une webcam standard.

Considérez une connexion USB et un microphone externe

Une fois les applications prêtes, vous devez simplement trouver un emplacement approprié pour votre smartphone. Vous pouvez le tenir ou le mettre sur un support pour le rendre plus semblable à une webcam classique. Les images peuvent présenter un certain retard et l’audio provenant directement du smartphone peut poser problème. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser un microphone standard.

L’application vous offre également quelques options intéressantes. Il est possible de choisir quelle caméra utiliser (frontale ou arrière), quel microphone (caméra ou haut-parleur) et quelques fonctionnalités d’économie de batterie. Il est également possible de se connecter via USB plutôt que par Wi-Fi, DroidCam le prend également en charge. Cependant, cela nécessitera quelques étapes avancées comme l’installation de drivers spécifiques pour le téléphone. Vous pouvez donc vous référer aux instructions de DroidCam pour plus de détails.

L’application peut rapidement épuiser votre batterie si vous l’utilisez via Wi-Fi. Vous voudrez donc peut-être garder l’appareil branché sur un chargeur pour éviter que la batterie ne se décharge lors de sessions prolongées.

Sachez que ceci n’est pas un remplacement complet pour une webcam. Dans de nombreux scénarios, une webcam fera toujours un meilleur travail que cette astuce.

Transformer un iPhone en webcam pour PC – EpocCam

En ce qui concerne l’iPhone, EpocCam est une solution intéressante pour transformer les appareils Apple en webcam. Dans ce cas, l’application payante pourrait être le choix le plus intéressant. Car la version gratuite est assez ennuyeuse avec les publicités. De toute façon, la plupart des bonnes applications iPhone sont bloquées derrière des murs de paiement. L’application dans sa version complète offre la prise en charge du microphone, la vidéo HD, la connexion USB et les réglages de zoom / mise au point.

La version gratuite peut être vraiment ennuyeuse

Pour utiliser EpocCam, il suffit de télécharger l’application sur l’App Store et les drivers pour Windows ou macOS. Vous devrez redémarrer votre ordinateur après avoir installé le logiciel de bureau. Une fois cela fait, vous pouvez lancer l’application EpocCam Viewer sur votre ordinateur ainsi que l’application EpocCam sur votre téléphone pour vérifier si cela fonctionne ou non.

Les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi, ou du moins connectés via un USB. C’est la condition minimale pour transformer votre iPhone en webcam. Cela fonctionne bien avec Zoom, Hangouts et d’autres applications de visioconférence populaires.

Notre avis – Une bonne alternative

Comme vous pouvez le voir, il existe des solutions d’applications simples et directes qui peuvent convertir votre smartphone en webcam pour une utilisation sur un PC de bureau. Cependant, gardez à l’esprit que malgré la qualité des caméras de nos jours, il y a quelques lacunes dans cette astuce. À moins d’être toujours connecté via USB, vous pouvez rencontrer des problèmes tels que des retards d’image si la connexion Wi-Fi n’est pas suffisamment stable. Le smartphone est un bon remplacement si vous êtes dans une situation d’urgence et que vous n’avez pas d’autre choix pour une utilisation immédiate.

En fin de compte, nous pouvons conclure que si vous avez besoin d’une webcam uniquement pour une utilisation sporadique, le smartphone peut être un bon remplacement. Cependant, si vous avez souvent des visioconférences, nous vous recommandons d’opter pour une installation complète avec une webcam de qualité et un microphone puissant.

Actualité mobile et vidéo du moment