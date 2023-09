Apple a annoncé la gamme iPhone 15 au monde et tout le monde semblait adorer la nouvelle gamme. Cependant, les stars principales de la présentation étaient les modèles Pro de la gamme iPhone 15. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont les seuls appareils qui bénéficient des améliorations les plus sensibles et les plus utiles lorsque vous les comparez à l’iPhone 15 de base et à l’iPhone 15 Plus.

En plus de la nouvelle puce A17 Pro, des meilleures caméras et d’une meilleure construction générale, les modèles iPhone 15 Pro sont désormais dotés d’un bouton d’action. Oui, le bon vieux curseur d’alerte a perdu sa place sur les modèles iPhone 15 Pro et ne sera bientôt plus présent sur les modèles de base des téléphones lancés l’année prochaine. Désormais, voyons ce qu’est le bouton d’action et comment vous pouvez le personnaliser.

Comme nous l’avons vu lors de la présentation de Wonderlust, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont maintenant équipés d’un tout nouveau bouton d’action. Apple a déclaré que ce bouton d’action des modèles Pro peut être utilisé pour agir sur les huit options d’action disponibles que vous pouvez choisir.

Bouton d’action sur l’iPhone 15 Pro

Si vous êtes simplement inquiet que le bouton puisse être pressé accidentellement, vous pouvez configurer le bouton d’action sur les modèles iPhone 15 Pro pour ne rien faire.

Comment personnaliser le bouton d’action sur l’iPhone 15 Pro

Le bouton d’action sur les modèles iPhone 15 Pro a l’action de mise en sourdine ou de silence configurée par défaut. Vous pouvez conserver la fonction de mise en sourdine ou de réactivation avec une pression longue et simplement définir une nouvelle fonction pour une pression courte.

Alors que la fonction par défaut est la mise en sourdine et la réactivation, vous pouvez facilement modifier les actions. Suivez ces étapes pour personnaliser le bouton d’action.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Désormais, appuyez sur l’option Bouton d’action dans le menu Paramètres.

Vous verrez maintenant le côté de l’iPhone sur votre écran qui affiche le bouton d’action. Pour changer l’action, il vous suffit de faire glisser vers la gauche pour parcourir et de définir l’action de votre choix.

Certaines actions peuvent avoir des options supplémentaires. Vous pouvez identifier si l’action a plus d’options grâce aux flèches vers le haut et vers le bas qui seront affichées juste en dessous de l’action sur votre écran.

Voici la liste de toutes les options disponibles pour le bouton d’action que vous pouvez choisir.

Mode silencieux – Activer ou désactiver rapidement le mode silencieux

Mode Focus – Activer ou désactiver un focus spécifique.

Appareil photo – Lancer instantanément l’application appareil photo.

Lampe de poche – Allumer ou éteindre la lampe de poche.

Mémo vocal – Action rapide pour commencer ou terminer un enregistrement vocal.

Loupe – Lancer immédiatement l’application Loupe.

Raccourci – Vous pouvez configurer votre propre raccourci ici pour n’importe quelle application et n’importe quelle option.

Accessibilité – Accès instantané au menu d’accessibilité.

Aucune action – Vous pouvez faire en sorte que le bouton d’action ne fasse rien lorsqu’il est pressé.

Apple a également annoncé qu’une nouvelle option sera bientôt ajoutée à la liste des actions. La fonction de traduction sera disponible pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro pendant le reste de l’année. Avec cette action, vous pourrez lancer l’application de traduction à tout moment et sur n’importe quel écran. Une fonctionnalité très utile pour ceux qui ne peuvent pas converser dans une langue qu’ils ne connaissent pas.

Ceci conclut le guide sur tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau bouton d’action présent exclusivement sur les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Le bouton d’action est une excellente fonctionnalité qui a été créée pour l’iPhone.

Les appareils Samsung et un certain nombre d’autres OEM Android ont déjà un bouton similaire que vous pouvez personnaliser pour effectuer diverses fonctions. Le bouton d’action sera-t-il intégré aux modèles d’iPhone de base ? Nous verrons tout cela lors de l’événement Apple de l’année prochaine qui se tiendra en septembre.

