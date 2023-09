Le Guide Ultime pour Profiter des Jeux Steam sur Linux

Valve a consacré des années à améliorer Linux en tant que système d’exploitation pour Steam et a obtenu un succès significatif. Linux est le système d’exploitation par défaut de la Steam Deck et il peut exécuter sans problème des jeux non natifs grâce à la couche de compatibilité Proton. Si vous utilisez un PC Linux, vous pouvez également avoir Steam dessus. Cependant, le processus d’installation de Steam peut varier en complexité en fonction de la distribution Linux que vous utilisez.

En général, la manière la plus fiable d’installer Steam est soit d’utiliser le logiciel d’installation officiel de Valve, soit d’utiliser un dépôt. Bien qu’il existe des app stores comme Snap et Flathub qui proposent des installations de Steam, il est bon de noter que, au moment de la rédaction de cet article, l’utilisation de ces méthodes peut entraîner divers problèmes et, dans certains cas, rendre Steam inutilisable. Par conséquent, nous vous guiderons à travers la méthode d’installation traditionnelle. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez à le faire qu’une seule fois et vous n’aurez pas à installer manuellement les mises à jour à l’avenir.

Comment installer Steam sur des distributions Debian telles qu’Ubuntu Mint

Pour les distributions basées sur Debian comme Ubuntu, qui sont couramment utilisées sur certains des meilleurs ordinateurs portables Linux, il est recommandé de télécharger Steam directement depuis Valve. Bien que vous puissiez également installer Steam via l’application Ubuntu Software, il y a eu des problèmes avec une mise à jour récente qui rend cette version moins utilisable ou quelque peu buggée. Cependant, étant donné qu’il est relativement simple d’installer Steam sur une distribution basée sur Debian, cela ne devrait pas poser de problème majeur.

Visitez le site web de Steam en suivant ce lien et cliquez sur le bouton qui indique installer Steam en haut de la page.

en haut de la page. Après avoir cliqué sur le bouton installer Steam , vous devriez recevoir un fichier nommé steam_latest.deb .

, vous devriez recevoir un fichier nommé . Cliquez pour ouvrir le fichier et cliquez sur installer le logiciel

Ensuite, vous devriez voir l’application Ubuntu Software s’ouvrir automatiquement. Dans la page pour le lanceur Steam , cliquez sur le bouton installer .

, cliquez sur le . Depuis le coin inférieur gauche de la Barre des tâches, cliquez sur Afficher les applications pour lancer Steam.

pour lancer Steam. Ensuite, un programme d’installation s’affichera pour vous guider à travers l’installation de tous les fichiers requis pour Steam. Il suffit de taper sur la touche Entrée et de cliquer sur Oui tout au long des étapes pour installer tous les fichiers requis.

Installer Steam sur Fedora et les distributions basées sur DNF

DNF est le gestionnaire de paquets utilisé par Fedora et d’autres distributions Linux, et c’est l’outil que vous utiliserez pour installer Steam, car l’installation fournie par Valve n’est compatible qu’avec les distributions basées sur Debian. Tout comme Ubuntu, Fedora dispose également d’une application logicielle appelée Software, mais la version de Steam disponible via cette application semble présenter des problèmes, en particulier à partir de Fedora 38, tout comme la situation avec Ubuntu Software.

Conclusion

L’installation de Steam sur Ubuntu et Fedora est relativement simple, grâce à l’installateur de Valve pour les distributions basées sur Debian et à la simplicité du processus d’installation sur Fedora. Sur Arch Linux, le processus est un peu plus compliqué, car vous devez modifier un fichier texte, mais ce niveau de personnalisation est courant pour les utilisateurs d’Arch Linux.

À l’avenir, il est espéré que Valve, Ubuntu et Fedora résoudront les bugs tests affectant Steam et rendront la version disponible dans les app stores plus fiable. Pour le moment, la méthode d’installation traditionnelle est un peu plus complexe mais reste gérable. Les mises à jour seront automatiques, avec des notifications lorsqu’elles seront disponibles, ou vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour du client Steam en cliquant sur Steam dans le coin supérieur gauche de l’application.

