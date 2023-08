Comment récupérer des photos supprimées de votre téléphone portable

Certainement, avez-vous déjà vécu la situation où vous avez l’intention de visualiser une photo pour découvrir, involontairement, que vous l’avez supprimée lors du nettoyage de la veille? Sur les ordinateurs personnels, il existe une multitude d’applications conçues pour récupérer des fichiers supprimés, à condition qu’ils ne l’aient pas été il y a trop longtemps. Cependant, le scénario change quelque peu lorsqu’il s’agit d’appareils mobiles. Pouvez-vous récupérer des photos supprimées à partir d’eux? La réponse est oui, mais la facilité de le faire dépend de divers facteurs.

De nombreuses méthodes sont disponibles, chacune avec des niveaux de complexité variables, en particulier lorsqu’il s’agit de la récupération de photos sur les appareils Android. De plus, nous examinerons comment récupérer cette photo récemment supprimée de votre iPhone. De plus, nous fournirons quelques mesures préventives pour vous assurer de ne pas vous retrouver dans une telle situation à l’avenir.

Sur Android

Commençons par le système d’exploitation de Google. Actuellement, il existe une fonctionnalité dans l’application galerie qui agit comme un stockage temporaire pour les photos, les préservant pendant un temps limité avant qu’elles ne soient définitivement effacées. Si votre téléphone utilise Google Photos comme application galerie par défaut, vous pouvez respirer tranquillement, car il est équipé de cette fonctionnalité « corbeille ».

Dans l’application Google Photos, le mécanisme opérationnel est le suivant: « Les éléments qui sont copiés seront automatiquement supprimés de la corbeille après 60 jours, tandis que les éléments qui ne sont pas copiés seront supprimés après 30 jours. » Par conséquent, vous avez un mois pour récupérer toutes les photos supprimées par inadvertance, donc il n’y a pas lieu de s’inquiéter immédiatement.

Par conséquent, avant de vous lancer dans la complexité de l’utilisation d’applications supplémentaires ou de vous creuser les méninges pour récupérer une photo, il est judicieux d’inspecter les menus de votre application galerie (le chemin spécifique peut varier selon votre appareil) pour vérifier s’il existe une option intitulée « Corbeille ». Si vous avez récemment supprimé les photos, elles devraient être en sécurité là-bas. Il vous suffit de sélectionner celles que vous souhaitez récupérer, et voilà, elles seront restaurées à leur emplacement d’origine.

Cependant, si votre application galerie ne dispose pas d’une fonctionnalité de corbeille, vous devrez utiliser des applications tierces. La probabilité de récupération réussie dépendra de la possibilité d’accès root de votre appareil ou non. Penchons-nous sur les deux scénarios. Mais d’abord, il est important de souligner que si les photos supprimées étaient stockées sur la carte microSD, vous pouvez essayer de les récupérer à l’aide d’un outil tel que Recuva.

Sans root

Il est très probable que votre téléphone ne soit pas rooté, et cette limitation affecte l’étendue de ce que vous pouvez faire. Les applications de récupération ne peuvent accéder qu’au cache et aux miniatures, communément appelées « miniatures » dans le jargon technologique. Cela indique que vous ne pouvez récupérer que des petites photos, pas les fichiers originaux. C’est mieux que rien, mais loin de ce que vous aviez auparavant – vous n’obtiendrez pas la photo dans sa résolution maximale.

L’une des applications les plus utilisées à cette fin est DiskDigger. Son utilisation est simple: accordez-lui l’accès au stockage de votre appareil et attendez qu’il analyse toute la mémoire interne de votre téléphone. Il affichera toutes vos photos, y compris celles supprimées et celles qui existent toujours. Dans mon cas, lorsque je l’ai testé sur un Motorola One (mon téléphone portable secondaire), il a découvert plus de 1 000 photos. Ce mélange de photos supprimées et non supprimées peut rendre la recherche d’une image spécifique un peu difficile.

Les photos supprimées sont mélangées avec celles qui ne l’ont pas été, ce qui rend la recherche d’une image particulière assez complexe.

Maintenant, il vous suffit de parcourir toute la collection de photos affichées et de localiser celle que vous souhaitez récupérer. Une fois que vous l’avez trouvée, appuyez dessus et sélectionnez l’option « Récupérer ». Le résultat sera une miniature, pas l’image d’origine, qui réapparaîtra dans votre galerie. Au moins, vous pourrez la visualiser à nouveau autant de fois que vous le souhaitez. Pour vous donner une idée, à partir d’une photo de dimensions de 4 128 x 2 322 pixels, nous avons pu récupérer une miniature de dimensions 640 x 360 pixels.

Avec root

Si votre appareil est rooté, la situation s’améliore car les applications peuvent effectuer une analyse approfondie et parfois afficher les photos originales. Cependant, le résultat final dépend largement de la date à laquelle la photo a été supprimée. S’il s’agit d’une suppression récente, il y a une chance que vous puissiez la récupérer avec un minimum de dommages. Gardez à l’esprit que l’obtention des permissions root comporte certains risques, alors procédez avec prudence.

Avoir un accès root ne garantit pas la récupération de la photo supprimée; cela augmente simplement la probabilité.

Si vous avez rooté votre appareil, ouvrez DiskDigger et accordez-lui les permissions superutilisateur. Ensuite, choisissez la partition spécifique que vous souhaitez analyser, bien qu’il soit souvent préférable de rester avec celle par défaut. Enfin, sélectionnez le format de fichier que vous recherchez. Dans la version gratuite, vous pouvez uniquement sélectionner des photos ou des vidéos; si vous avez besoin de quelque chose d’autre, vous devrez acheter la version Pro pour 3,34 euros.

Maintenant, il est temps de faire preuve de patience. L’avantage est qu’une fois l’analyse terminée, vous ne verrez que les photos et vidéos supprimées, ce qui facilite la localisation de ce que vous recherchez. Cela n’indique pas qu’il y en a peu en nombre, mais il y en a probablement moins qu’au départ. Lorsque vous avez localisé le fichier, appuyez dessus et choisissez « Récupérer ». Vous êtes prêt.

Sur iPhone

Récupérer des photos supprimées sur un iPhone est un processus simple grâce à l’application « Photos », qui comprend une corbeille pratique qui conserve les fichiers pendant un mois. Si vous avez récemment supprimé une photo, soyez assuré qu’elle devrait être là (à moins que vous ne l’ayez supprimée manuellement, auquel cas la récupération devient plus difficile).

Pour récupérer une photo supprimée sur votre iPhone (ou iPad), suivez ces étapes: ouvrez l’application « Photos », accédez à « Albums » et faites défiler jusqu’en bas. Dans la section « Plus d’articles », vous trouverez l’option « Supprimé ». Ici, vous découvrirez tous les fichiers, à la fois des photos et des vidéos, supprimés au cours des 30 derniers jours, ainsi que le temps restant avant leur suppression définitive. Sélectionnez ceux que vous souhaitez restaurer dans votre galerie et cliquez sur « Récupérer ». Vos photos reviendront à leur état d’origine. Si vous ne parvenez pas à les localiser sous « Supprimé », vous pouvez essayer votre chance avec votre sauvegarde.

À partir d’une sauvegarde

Par défaut, les iPhone sont configurés pour sauvegarder les photos dans iCloud Library. Cependant, l’espace de stockage gratuit est assez limité, à seulement 5 Go. Si vous accumulez des photos et des vidéos depuis que vous avez votre téléphone, il est fort probable que vos plus récentes n’aient pas encore été téléchargées. Néanmoins, cela vaut la peine d’essayer, car vous n’avez rien à perdre.

Voici les étapes pour vérifier si vos photos sont en sécurité dans le cloud:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Appuyez sur votre nom en haut. Sélectionnez « iCloud ». Vérifiez que la section « Photos » est activée et, à l’intérieur, assurez-vous que « Photos iCloud » est activé. Si c’est le cas, vos photos peuvent être stockées en toute sécurité dans le cloud.

Sur votre ordinateur, accédez à icloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Entrez le code affiché sur votre iPhone lorsque vous y êtes invité et sélectionnez « Faire confiance à ce navigateur ». Vous arriverez à une fenêtre similaire à celle illustrée ci-dessus. Choisissez « Photos ».

Si vous avez de la chance et que la photo a été synchronisée avec le cloud, elle devrait s’y trouver. Il vous suffit de sélectionner celles que vous souhaitez récupérer et de cliquer sur l’icône cloud avec la flèche vers le bas. Cette action téléchargera la photo sur votre ordinateur dans sa taille d’origine.

Si vous avez un abonnement à l’un des plans iCloud, avoir votre bibliothèque photo dans le cloud est certainement l’un des avantages les plus précieux du service.

Ne laissez pas cela se reproduire

Avez-vous réussi à récupérer la photo? Heureusement pour cela. Cela a été une frayeur, mais comme on dit, tout finit par rentrer dans l’ordre. Maintenant, explorons quelques options pour éviter que cela ne se reproduise. Vous avez plusieurs alternatives, mais les méthodes les plus simples sont les suivantes: utilisez un service de stockage cloud ou transférez régulièrement vos photos et vidéos vers un support physique comme votre ordinateur.

Solutions de stockage cloud: L’option la plus recommandée est Google Photos. Il fonctionne parfaitement avec un compte Google et est disponible pour iOS et Android, ce qui garantit que vous ne perdrez jamais une seule photo ou vidéo. Si vous n’êtes pas fan de Google Photos, vous pouvez envisager des alternatives comme Dropbox, Google Drive ou toute autre application cloud. Pour les utilisateurs d’iPhone, iCloud est un choix sûr en raison de son intégration profonde avec le système. Stockage physique: Cette méthode consiste à connecter votre appareil mobile à votre ordinateur, à localiser le dossier DCIM et à copier tous les fichiers dans le disque dur de votre ordinateur. Bien qu’elle soit un peu plus lente et demande un effort périodique de votre part, c’est un moyen fiable d’éviter de telles frayeurs. Vous pourriez fixer un moment spécifique, peut-être le samedi matin, pour passer un peu de temps à déplacer vos photos hebdomadaires vers un dossier désigné sur votre ordinateur. Systèmes de partage sans fil: Une autre option consiste à transférer des photos via des systèmes de partage sans fil tels que NearDrop, AirDrop (pour les appareils Apple) ou Nearby Share (pour les appareils Android). Cela élimine la nécessité de connexions câblées avec votre PC et offre un processus de transmission relativement rapide.

En mettant en œuvre l’une de ces stratégies, vous pouvez réduire considérablement les chances de rencontrer une nouvelle frayeur de perte de photo à l’avenir.

Tips et astuces pour récupérer des photos supprimées de votre téléphone:

Agissez rapidement. Plus vous commencez rapidement le processus de récupération, plus vous avez de chances de réussir. C’est parce que les photos supprimées sont toujours présentes dans la mémoire du téléphone. Et elles peuvent être écrasées si vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, ou si vous formatez le stockage du téléphone.

Plus vous commencez rapidement le processus de récupération, plus vous avez de chances de réussir. C’est parce que les photos supprimées sont toujours présentes dans la mémoire du téléphone. Et elles peuvent être écrasées si vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, ou si vous formatez le stockage du téléphone. N’utilisez pas le téléphone. Une fois que vous avez supprimé les photos, n’utilisez pas le téléphone avant de les avoir récupérées. Chaque fois que vous utilisez le téléphone, il y a un risque que les photos supprimées soient écrasées.

Une fois que vous avez supprimé les photos, n’utilisez pas le téléphone avant de les avoir récupérées. Chaque fois que vous utilisez le téléphone, il y a un risque que les photos supprimées soient écrasées. Essayez d’abord le dossier Corbeille. La plupart des téléphones Android disposent d’un dossier Corbeille où les photos que vous supprimez sont stockées pendant une certaine période (généralement 30 jours). Si vos photos se trouvent dans le dossier Corbeille, vous pouvez les restaurer en suivant les étapes de la section précédente.

La plupart des téléphones Android disposent d’un dossier Corbeille où les photos que vous supprimez sont stockées pendant une certaine période (généralement 30 jours). Si vos photos se trouvent dans le dossier Corbeille, vous pouvez les restaurer en suivant les étapes de la section précédente. Vérifiez vos sauvegardes cloud. Si vous avez sauvegardé vos photos dans un service cloud comme Google Photos ou iCloud, vous pouvez les restaurer à partir de la sauvegarde. Pour ce faire, ouvrez l’application de sauvegarde et connectez-vous à votre compte. Ensuite, sélectionnez les photos que vous souhaitez restaurer et appuyez sur le bouton « Restaurer ».

Si vous avez sauvegardé vos photos dans un service cloud comme Google Photos ou iCloud, vous pouvez les restaurer à partir de la sauvegarde. Pour ce faire, ouvrez l’application de sauvegarde et connectez-vous à votre compte. Ensuite, sélectionnez les photos que vous souhaitez restaurer et appuyez sur le bouton « Restaurer ». Utilisez un outil de récupération de données. Si vos photos ne se trouvent pas dans le dossier Corbeille et que vous n’avez pas de sauvegarde, vous pouvez utiliser un outil de récupération de données pour essayer de les récupérer. Il existe de nombreux outils de récupération de données disponibles. Mais certains des plus populaires incluent EaseUS Data Recovery Wizard et Recuva.

Si vos photos ne se trouvent pas dans le dossier Corbeille et que vous n’avez pas de sauvegarde, vous pouvez utiliser un outil de récupération de données pour essayer de les récupérer. Il existe de nombreux outils de récupération de données disponibles. Mais certains des plus populaires incluent EaseUS Data Recovery Wizard et Recuva. Soyez prudent lorsque vous utilisez un outil de récupération de données. Les outils de récupération de données peuvent être très puissants, mais ils peuvent aussi être destructeurs. Si vous n’êtes pas prudent, vous pouvez endommager les données de votre téléphone. Assurez-vous de lire attentivement les instructions avant d’utiliser un outil de récupération de données.

J’espère que ces conseils vous aideront à récupérer vos photos supprimées.

