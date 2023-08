Où sont les applications iMessage dans iOS 17 ? Voici comment y accéder et les personnaliser

Une grande nouveauté arrive dans Messages d’Apple avec un nouveau menu extensible pour les applications iMessage sur iPhone. La mise à jour apporte une interface plus propre et plus simple, mais au début, vous pourriez vous demander où sont les applications iMessage dans iOS 17? Voici comment y accéder, les ajouter et les personnaliser.

Apple décrit la nouvelle interface utilisateur comme ceci: « Un menu extensible qui peut être accessible d’un simple tap pour afficher les applications iMessage donne à Messages un aspect plus épuré. »

Le nouveau menu des applications iMessage arrive avec de nouvelles fonctionnalités telles que les stickers Messages, des filtres de recherche améliorés, la fonction de sécurité Check In, et plus encore. Ces améliorations font partie des efforts d’Apple pour « améliorer la façon dont les utilisateurs communiquent » sur iPhone dans iOS 17.

Où sont les applications iMessage dans iOS 17?

iOS 17 est actuellement en version bêta. Pour en savoir plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celles-ci et bien d’autres. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période bêta.

Ouvrez l’application Messages sur votre iPhone fonctionnant sous iOS 17 Au lieu que les applications apparaissent au-dessus du clavier, appuyez sur l’icône + à gauche du champ de texte Vous verrez d’abord les 6 principales applications natives Faites glisser vers le haut ou appuyez sur le bouton Plus pour voir le reste de vos applications iMessage Remarque: L’enregistrement de messages vocaux dans l’application Messages se trouve maintenant sous Audio dans le menu de l’application

Comment ajouter et personnaliser les applications iMessage

Maintenez appuyé et faites glisser les applications iMessage pour les réorganiser – vous pouvez les déplacer de la section inférieure à la section supérieure pour donner la priorité à vos applications les plus utilisées Sur un iPhone 14 Pro, après avoir déplacé les applications de la partie inférieure à l’écran supérieur, j’ai pu en aligner 10 (11 en incluant le bouton Plus) Pour ajouter des applications, après avoir appuyé sur Plus, choisissez Store pour ajouter de nouvelles applications iMessage Pour le moment, le Store ne peut pas être déplacé de la partie inférieure à la partie supérieure (ou du tout) Dans la quatrième version bêta, il ne semble pas y avoir de moyen de supprimer les applications Messages – cela arrivera probablement bientôt

Que pensez-vous du nouveau menu des applications iMessage? Aimez-vous le design plus épuré? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux!

