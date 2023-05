Comment fonctionne l’arnaque du surf sur l’épaule : « Ils volent votre téléphone et vident votre compte bancaire »

La police de Londres a expliqué que les criminels se faufilaient derrière la victime pour pouvoir voir le code PIN, puis l’utilisaient pour accéder aux applications de la banque. Un garçon a perdu 22 000 £ de cette façon.

Voler un téléphone est une opération complexe. Les voleurs ne se contentent pas de saisir le bon moment pour voler votre smartphone dans votre sac, il y a beaucoup de travail de préparation derrière cela, et cela commence par le surf sur l’épaule. En un mot, espionnez la victime pour pouvoir connaître le code PIN de l’appareil avant de le voler. Après tout, pourquoi se contenter de l’examen d’un téléphone portable quand on peut avoir accès à un compte bancaire ? « Ce n’est qu’un téléphone, mais si vous le sortez sans les bonnes précautions et garanties, c’est un moyen d’accéder à beaucoup d’argent. Entreriez-vous un jour dans un bar, le déverrouilleriez-vous et le poseriez-vous quelque part ? Probablement pas », a déclaré la BBC. a expliqué le surintendant-détective John Roch, qui dirige l’équipe de lutte contre la criminalité économique de la police de Londres.

Comme Jake Moore, qui travaille pour la société de cybersécurité ESET et était à la tête de l’unité de criminalistique numérique de la police du Dorset, le dit à la BBC, les criminels s’installent souvent derrière la victime (d’où le nom de surf d’épaule : les épaules de quelqu’un) pour pouvoir voir le code PIN, ce n’est qu’après l’avoir acquis qu’ils essaient de voler l’appareil. De cette façon, une fois qu’il est entre leurs mains, les voleurs utilisent le code PIN pour déverrouiller le téléphone, puis essaient d’utiliser le même code pour accéder également aux applications du smartphone. Tout d’abord, dans les banques, si cela ne fonctionne pas, ils recherchent les notes de la victime dans la section des notes pour voir si les mots de passe et les informations d’identification ont été enregistrés pour être utilisés.

Le cas de Jacopo de Simone

C’est une opération plus complexe, et comme l’explique Roch, aussi moins courante : « Ce n’est pas à grande échelle, mais le résultat potentiel est dévastateur pour les victimes, car un attaquant entre dans le téléphone puis dans les applications bancaires auxquelles il a accès. « à toutes vos économies, toute votre vie, tout ce que vous avez stocké sur cette application financière ». C’est arrivé à Jacopo de Simone. L’année dernière, il a été cambriolé, les voleurs ont réussi à prendre son smartphone et à accéder à l’application de sa banque : ils lui ont volé 22 000 £. Le garçon a expliqué que lorsqu’il a pris conscience du vol, il n’a pas immédiatement bloqué le compte, il n’y a pas pensé, il s’est endormi « agacé et frustré », il comprendrait quoi faire le lendemain, a-t-il dit .

Cependant, lorsqu’il s’est connecté à la banque en ligne le lendemain matin, il s’est rendu compte que tout son argent avait été volé. « Je me suis figé et j’ai essayé de reprendre mes esprits, je me suis dit ‘D’accord, quelle est la meilleure approche ici ?’ J’étais effrayé et alarmé, j’ai vu tous mes gains brûlés comme ça. Je ne comprenais pas comment une telle chose avait pu arriver ». Après dix mois de remboursement, de Simone devait prouver qu’il n’avait pas dépensé l’argent et qu’il avait été victime d’un vol, car le garçon a déclaré que c’était un processus long et exigeant. « J’ai complètement changé la façon dont j’utilise mes applications bancaires aujourd’hui », a-t-il expliqué à la BBC, « J’essaie de ne pas garder les applications sur mon téléphone. Je ne pense pas que cela vaille la peine d’avoir des connexions faciles et pratiques lorsque vous risquez d’avoir tout ton argent volé ». En plus de ne pas conserver les applications sensibles sur votre smartphone, comme le suggère de Simone, il existe également d’autres solutions. Le plus trivial consiste à utiliser l’empreinte digitale, désormais disponible sur les smartphones, pour déverrouiller l’accès. De manière générale, n’entrez pas vos mots de passe en public et surtout n’enregistrez pas sur votre téléphone des codes et identifiants qui pourraient être utilisés par des voleurs pour dérober de l’argent ou des informations privées.

