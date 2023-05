Dave Brandt, l’homme du mème « Ce n’est pas grand-chose, mais c’est un travail honnête » est décédé

Le mème est arrivé sur Reddit en décembre 2018. Grâce à une traduction chanceuse, il est également devenu viral en Italie. David Brandt est mort dans un accident de voiture.

David Brandt avait 76 ans, était agriculteur et vivait dans l’Ohio, un État américain de la région des Grands Lacs. Le 21 mai, la nouvelle de sa mort a éclaté dans l’Ohio’s Country Journal, un journal local. Et s’il n’y avait pas eu les médias sociaux, les nouvelles se seraient probablement arrêtées là. En fait, Brand n’était pas seulement connu dans le comté de Fairfield, où il vivait. Son visage et son expression sereine étaient devenus un mème. Connu en Italie comme « Ce n’est pas grand-chose mais c’est un travail honnête ».

Aux origines du meme : tout part de Reddit

Le début de l’histoire de David Brandt sur le web date du 10 octobre 2014. Le visage du fermier est apparu dans une série de recherches publiées par le Département de l’agriculture des États-Unis. Brandt avait été cité et photographié comme un « pionnier de la santé des sols ». Ohio’s Country Journal rappelle comment sa ferme et son histoire étaient connues dans tout l’État, notamment pour l’utilisation de cultures capables de restituer des éléments nutritifs au sol.

Des années plus tard, quelqu’un a récupéré cette photo et l’a transformée en mème. Le 15 décembre 2018, un utilisateur de Reddit l’a posté sur le réseau social dans le subreddit MemeEconomy. En plus de la photo, il y avait aussi un commentaire : « Ce n’est pas grand-chose mais c’est un travail honnête », une expression traduite en italien par « Ce n’est pas beaucoup, mais c’est un travail honnête ». Dans ce cas, la traduction a eu beaucoup de chance car, d’une certaine manière, c’est une façon de dire qui est également répandue en Italie.

Les variantes du mème sont infinies, comme tous les mèmes qui ont atteint un bon niveau de viralité. De la soupe primordiale de Reddit, dont sont issus bon nombre des mèmes que nous utilisons au quotidien, la photo de David Brandt a connu des variations en tout genre. Ils méritent des mentions : « Quand tu ne réponds qu’à une question sur 50 dans un test mais réponds correctement » et « Quand tu as moins de likes pour tes mèmes mais au moins ce sont des contenus originaux ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :