Comment ajouter et organiser des applications sur Android Auto

Avec les smartphones qui nous facilitent la vie, la technologie intelligente est désormais également intégrée à nos véhicules. Fini le temps où vous voyiez de nouvelles voitures avec un écran d’infodivertissement de base qui vous permettait de changer les stations de radio, de parcourir une carte intégrée au système ou simplement de changer les chansons diffusées via Bluetooth ou via une clé USB branchée. Android Auto a désormais rendu la conduite plus sûre et meilleure. Vous pouvez facilement appeler l’assistant Google pour vous indiquer l’itinéraire vers un lieu, consulter l’état du trafic en direct, lui demander de jouer une chanson, de lire un message ou même d’appeler un contact.

Bien qu’il soit formidable d’utiliser de nouvelles technologies comme Android Auto, il est important que vous sachiez comment ajouter les bonnes applications et les organiser afin que vous puissiez accéder à ces applications sans avoir à déplacer votre attention de la conduite vers l’écran d’infodivertissement. Dans ce guide, nous vous montrerons comment ajouter des applications à Android Auto et vous montrerons également comment vous pouvez les organiser facilement.

Comment ajouter des applications sur Android Auto

Voyons maintenant les étapes que vous devez suivre pour ajouter les applications nécessaires à votre Android Auto.

Tout d’abord, téléchargez les applications qui, selon vous, vous seraient utiles lorsque vous conduisez et utilisez Android Auto. Une fois toutes les applications installées, téléchargez le Application Android Auto à votre appareil mobile. Lancez l’application Android Auto sur votre téléphone mobile. Appuyez sur l’option Personnaliser le lanceur. Vous verrez cette option sous les paramètres généraux de l’application. Vous verrez maintenant une liste de toutes les applications compatibles avec Android Auto. Toutes les applications ne prennent pas en charge Android Auto. Pour ajouter les applications à Android Auto, appuyez simplement sur la case à cocher que vous voyez sur le côté droit de l’application.

C’est ainsi que vous pouvez facilement ajouter les applications à votre Android Auto. Avec les applications ajoutées, il est maintenant temps d’organiser ces applications de manière à ce qu’elles deviennent faciles d’accès sur l’unité principale de votre voiture.

Comment organiser les applications sur Android Auto

Maintenant que nous avons vu quelles sont les étapes pour ajouter des applications à Android Auto, voyons maintenant comment vous pouvez organiser et organiser ces applications dans Android Auto.

Lanceur d’applications dans Android Auto

Lancez l’application Android Auto sur votre appareil mobile. Sous l’en-tête Général, appuyez sur Personnaliser le lanceur Vous pouvez appuyer sur Tri des lanceurs pour organiser les applications que vous souhaitez voir en haut. Appuyez simplement sur les points et faites-les glisser sur le côté gauche de l’application, puis déplacez-les vers le haut ou vers le bas.

Alternativement, vous pouvez également ajouter des raccourcis au lanceur lui-même. Voici comment vous pouvez le faire.

Appuyez sur l’option Ajouter un raccourci au lanceur dans l’application Android Auto. Vous pouvez désormais choisir entre l’ajout d’un contact ou l’ajout d’une action d’assistant. Si vous appuyez sur Ajouter un contact, il vous sera demandé de choisir immédiatement un contact que vous souhaitez composer rapidement depuis l’unité Android Auto. Si vous choisissez la deuxième option, c’est-à-dire l’action de l’assistant, Vous pouvez entrer la commande vocale et également ajouter une étiquette d’icône afin que l’assistant puisse facilement enregistrer votre commande et l’exécuter chaque fois que vous lui demandez de le faire.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement ajouter des applications à votre lanceur Android Auto. De plus, nous vous avons montré comment organiser et organiser facilement ces applications et ajouter des raccourcis facilement compréhensibles par Google Assistant. Avec tout cela à l’esprit, vous pouvez facilement conduire en toute concentration sans avoir à bricoler ou à être distrait en jouant avec l’unité principale Android Auto.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

