Image Clipper : Comment utiliser cette fonctionnalité de la Galerie Samsung pour retirer des objets de Photos

Lorsqu’il s’agit de supprimer le sujet d’une image sur les téléphones Android, des applications ou des services tiers sont souvent nécessaires. Cependant, avoir une solution native est toujours préférable. C’est là qu’intervient l’application Galerie de Samsung, avec sa fonctionnalité intégrée appelée Image Clipper.

Cet outil simplifie le processus d’extraction de sujets à partir de photos sur les téléphones Samsung. Dans cet article, nous allons vous montrer comment utiliser la fonction de découpage d’image sur votre téléphone Samsung pour faire passer vos compétences en photographie au niveau supérieur.

Qu’est-ce que l’Image Clipper ?

L’application Samsung Gallery comprend une fonction appelée « Image Clipper » qui simplifie le processus d’extraction d’un sujet à partir d’une image. Lorsqu’elle est utilisée, cette fonction produit une découpe précise du sujet, à condition qu’elle soit clairement définie.

Cette découpe peut être enregistrée dans la galerie ou partagée avec d’autres. Vous pouvez également modifier le découpage pour l’utiliser avec d’autres images ou pour créer des mèmes et des stickers. Image Clipper est quelque peu similaire à la fonction Visual Look Up d’Apple. Mais cela ne fonctionne qu’avec des images, pas du texte, et n’est actuellement disponible que dans l’application Galerie.

Comment utiliser la fonction Image Clipper

Pour utiliser Image Clipper, votre téléphone Samsung doit exécuter One UI 5.1. Donc, la première chose à faire est de vous assurer que votre appareil Samsung Galaxy exécute One UI 5.1. Après cela, vous devez visiter le Galaxy Store et mettre à jour l’application Gallery vers sa version la plus récente.

Après vous être assuré que votre application Galerie et votre appareil Samsung sont à jour, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Galerie et sélectionnez la photo dont vous souhaitez extraire le sujet. Appuyez longuement sur le sujet de la photo. Lorsque vous voyez une animation indiquant que le sujet est en surbrillance, relâchez votre doigt. Vous verrez trois options dans le menu contextuel.

Sélectionnez Copier pour copier le sujet dans votre presse-papiers. Après cela, vous pouvez coller le sujet dans n’importe quelle application pour l’enregistrer ou le partager.

Alternativement, vous pouvez appuyer sur Partager et choisir l’application de votre choix dans le menu Partager.

Enfin, appuyez sur l’option Enregistrer si vous souhaitez simplement enregistrer le sujet coupé dans votre galerie. Le sujet coupé sera enregistré en tant que fichier PNG avec un arrière-plan transparent.

Il convient de noter que cette fonctionnalité ne se limite pas aux photos capturées sur les téléphones Samsung. Vous pouvez l’utiliser sur des photos prises sur d’autres appareils ainsi que sur celles que vous avez téléchargées.

Conclusion

La fonctionnalité Image Clipper a été introduite pour la première fois dans l’application Galerie avec le lancement du Galaxy S23. Depuis lors, l’outil Image Clipper a été étendu aux propriétaires de la série S22 et aux téléphones de milieu de gamme tels que le Galaxy A53.

Cette extension indique que davantage d’utilisateurs de Samsung peuvent désormais utiliser l’application Galerie pour découper des sujets à partir de leurs photos, et la fonctionnalité est gratuite. Image Clipper est l’une des nombreuses fonctionnalités utiles introduites avec One UI 5.1.

