Importer des itinéraires GPX sur votre smartwatch Amazfit : voici comment

De nombreuses montres intelligentes et bracelets de fitness d’Amazfit ont un module GPS intégré, y compris les wearables actuels Amazfit GTS 4, le GTS 4 Mini ou le T-Rex 2. Cela permet non seulement un suivi précis lors du jogging ou de la randonnée, mais vous pouvez importer vous-même des itinéraires pour la plupart de ces montres. Exécutez les itinéraires de vos amis de cette manière ou utilisez des visites prédéfinies à partir de diverses applications de navigation telles que Komoot.

Il est également possible de créer des itinéraires sur Google Maps et de les utiliser ultérieurement sur la smartwatch. Cependant, il n’est pas particulièrement confortable au début.

Important : Selon la montre Amazfit spécifique, la procédure décrite ici peut différer légèrement ou considérablement.

Importer des itinéraires vers la smartwatch Amazfit

Tout d’abord, il convient de souligner : Amazfit prend en charge les formats GPX, TCX et KML. L’ancien format de fichier journal est probablement le plus courant ; des applications populaires comme Komoot, Google Maps ou Osmand+ le prennent en charge.

La fonctionnalité est décrite à l’aide d’un exemple sur un smartphone Samsung avec un fichier GPX de Komoot. Une Amazfit GTS 4 configurée et couplée a été utilisée :

Démarrez Komoot (ou un autre logiciel approprié pour créer/télécharger des fichiers GPX) sur le smartphone et sélectionnez un itinéraire approprié. Appuyez sur l’icône des 3 points en haut à droite et appuyez sur Télécharger le fichier GPX. Après avoir téléchargé le fichier GPX, vous recevrez des recommandations pour ouvrir le fichier avec une autre application. Choisissez maintenant Zepp, l’application officielle Amazfit. Zepp vous présentera l’itinéraire importé. Appuyez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer l’itinéraire (dans l’application Zepp -> Profil -> Mon itinéraire). Après avoir enregistré, sélectionnez l’icône des 3 points en haut à droite et allez dans « Envoyer à l’appareil ».

Maintenant, la piste GPX est sur votre smartwatch.

Par exemple, Komoot propose l’export de fichiers GPX. (Capture d’écran) Ouvrez maintenant le fichier GPX dans l’application Zepp. (Capture d’écran) Importé avec succès. (Capture d’écran)

Astuce : Si votre (ancienne) montre Amazfit prend en charge la connexion à un ordinateur via USB, vous pouvez stocker manuellement les fichiers GPX dans le dossier « gpxdata ». C’est possible avec l’Amazfit Stratos, par exemple, mais pas avec les modèles GTS 4 actuels ou le T-Rex 2.

Utiliser les itinéraires sur la smartwatch Amazfit

L’itinéraire est sur votre montre multisport Amazfit – et maintenant ? De nombreux sports disponibles, notamment la course à pied en plein air, la marche, la randonnée, le cyclisme en plein air et le VTT, prennent en charge la navigation basée sur un itinéraire importé :

Sélectionnez la zone « Entraînement » sur votre smartwatch Amazfit et choisissez un sport. Par exemple « marcher ». Faites défiler jusqu’à « Navigation » et passez à « Mon itinéraire ». Appuyez sur le cours importé. En savoir plus sous « Détails de l’itinéraire », ajuster les options sous « Paramètres de navigation » ou commencer à naviguer avec « Utiliser l’itinéraire ». Avec « Training Assistant », vous pouvez définir vos propres objectifs. Appuyez sur Go pour commencer à marcher ou à parcourir l’itinéraire.

Vous pouvez appeler d’autres détails sur l’horloge et en modifier certains. (Photo: Netcost) Commencez l’itinéraire pour le parcourir. (Photo: Netcost) Malheureusement, Amazfit ne vous montre pas une carte correcte. (Photo: Netcost)

En chemin, vous suivez l’itinéraire balisé en vert. Malheureusement, il n’y a pas d’instructions précises sur la façon de tourner ou quand vous atteindrez un certain point. Néanmoins : Au moins dans mes tests avec le GTS 4, le « suivi » des itinéraires existants a étonnamment bien fonctionné. Pratique également : vous pouvez enregistrer votre position actuelle lors de l’arrêt ou revenir en courant au point de départ. De toute façon.

Astuce : Certaines montres connectées Amazfit n’affichent les données d’entraînement qu’au début d’une navigation. Pour voir l’itinéraire et la boussole, il faut glisser un peu sur l’écran. Sur l’Amazfit T-Rex 2, environ quelques cartes de menu jusqu’à ce que l’itinéraire apparaisse.

Convertir les activités en itinéraires

Si vous suivez vos itinéraires de randonnée et vos parcours de jogging, vous pouvez également les convertir en itinéraires. Et ça va comme ça:

Démarrez l’application Zepp et sélectionnez votre historique d’entraînement sur la page de démarrage. Trouvez l’itinéraire que vous souhaitez et appuyez sur l’icône à 3 points dans le coin supérieur droit. Allez dans « Exporter l’itinéraire » pour créer un fichier GPX et l’envoyer par exemple à des amis. Choisissez « Enregistrer la trace » pour enregistrer immédiatement l’historique d’entraînement en tant qu’itinéraire. Le nouvel itinéraire est maintenant disponible dans l’application Zepp sous Profil -> Mon itinéraire. De là, vous le retransférez sur votre montre (voir ci-dessus).

Dans l’historique d’entraînement, vous trouverez les distances que vous avez parcourues. (Capture d’écran) Allez dans « Exporter l’itinéraire ». (Capture d’écran) Quel format devrait-il être? (Capture d’écran) Vous pouvez maintenant trouver le parcours dans l’application Zepp sous « Mon itinéraire ». (Capture d’écran)

Conseils & Astuces

Grâce aux puissants modules GPS, la fonctionnalité fonctionne bien en principe, mais comme déjà mentionné : rien de tout cela n’est particulièrement facile à résoudre. On ne peut qu’espérer de futures mises à jour et un meilleur fonctionnement.

En cas de problème avec l’import GPX, utilisez le gestionnaire de fichiers de votre smartphone. (Photo : Capture d’écran)

En attendant, quelques conseils :

Si aucun itinéraire n’est visible lors du téléchargement d’un fichier GPX, puis de son importation automatique dans l’application Zepp, annulez le processus. Au lieu de cela, accédez au dossier Téléchargements de votre smartphone et sélectionnez manuellement le fichier GPX téléchargé.

Utile : avec un itinéraire sur la smartwatch, vous pouvez également modifier la direction de navigation (permuter le point de départ et d’arrivée) sous « Paramètres de navigation ». Vous y définissez également de combien de mètres vous êtes autorisé à vous écarter d’un itinéraire avant que la montre ne vous en informe.

Lors de la navigation avec un itinéraire importé, la couronne de votre montre Amazfit est utilisée pour le zoom et le défilement – si une couronne est disponible.

