L’application de rencontres musulmane perd la guerre contre Match Group : « Tirer parti de notre succès »

La politique de Match Group a toujours été centripète, au fil des années elle a racheté les principales applications de rencontres, tandis qu’en 2017 elle a fusionné avec Tinder. Maintenant, il a gagné le procès en changeant le nom de Muzzmatch.

C’est une guerre acharnée que celle des applis de rencontres. D’un côté, il y a Match Group, le géant de l’industrie qui essaie d’absorber toute concurrence depuis des années, de l’autre Muzzmatch, une plateforme dédiée aux musulmans lancée au Royaume-Uni en 2015. Tout tourne autour d’un nom et de mots-clés.

Match Group a en effet accusé Muzzmatch d’exploiter son succès, le nom, en particulier le terme match aurait été un appât pour les consommateurs, et pour cela la Cour d’Appel a confirmé un arrêt de juin 2022, obligeant l’appli à tronquer son nom à Muzz .

Commentaire du groupe de match

Un porte-parole a déclaré à la BBC : « Nous avons toujours su que Muzmatch a injustement profité de notre réputation et de nos investissements dans nos marques, et qu’il chevauchait injustement la queue de Match Group pour son propre gain », a-t-il ajouté : « Nous continuerons à protéger le le travail et la créativité de nos employés alors que nous continuons à établir des liens significatifs pour tous les célibataires, de tous horizons, à travers le monde. »

Il y avait déjà eu une décision, qui soulignait « un risque de confusion résultant de l’utilisation par Muzmatch de mots-clés SEO ». Le référencement utilise des phrases ou des mots pour améliorer le classement Web et rendre les sites plus visibles sur Google. Dans ce cas, en utilisant le mot match, selon l’entreprise, l’application de rencontres pour musulmans reflétait le succès international et les investissements stratégiques de Match Group.

La réponse de Muzz

Shahzad Younas, fondateur et PDG de Muzz, a critiqué la décision du juge, affirmant qu’il s’agissait d’une « tactique utilisée par Match Group pour maintenir sa domination mondiale ». vos rivaux ? »

Il a également expliqué que Match Group avait proposé près de 32 millions d’euros pour acheter l’application de rencontres musulmanes. « Il est clair que Match Group fera tout son possible pour nous tuer afin de maintenir son quasi-monopole sur le marché mondial des rencontres », a-t-il déclaré à la BBC.La politique de Match Group a toujours été centripète, en fait, il a essayé au fil des ans de racheté les grandes applis de rencontres comme OkCupid, Hinge et Plenty Of Fish, alors qu’elle fusionnait avec Tinder, une opération de 3 milliards de dollars en 2017. Elle avait aussi tenté de racheter Bumble, l’appli de rencontres conçue pour les femmes (c’est à elles en fait qu’il revient de première étape et écrire au match), mais l’offre a été rejetée.

