Comment supprimer le filigrane PC non pris en charge dans Windows 11

Note de l’éditeur : comme toujours, il convient de mentionner que le fait de déconner dans le registre peut entraîner d’autres problèmes et doit être fait à vos risques et périls. Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde du registre avant de commencer, donc si quelque chose ne va pas, vous pouvez annuler toutes les modifications.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a commencé à déployer une « fonctionnalité » controversée qui ajoute un filigrane aux systèmes qui ne répondent pas aux exigences de Windows 11. La portée du déploiement de Microsoft n’était pas claire au départ, mais il semble maintenant que les utilisateurs déployant une solution de contournement ou un contournement TPM pourraient être la cible principale.

L’test lancinant indique simplement que la configuration système requise n’est pas remplie et conseille aux utilisateurs de vérifier leurs paramètres pour en savoir plus. Microsoft n’offre apparemment pas beaucoup de réconfort dans les paramètres, mais suggère que vous pourriez envisager d’acheter un nouveau PC pour remplacer le système en parfait état que vous utilisez actuellement.

Bruh depuis quand Windows 11 a-t-il commencé à afficher ce message ? Maintenant, mon bureau va probablement afficher le même message car il exécute également une installation contournée par TPM comme cet ordinateur portable Au moins, il ne s’affiche que sur le bureau, contrairement au filigrane Activer Windows pic.twitter.com/6xHELd5grc – Devin Chaboyer (@devinchaboyer) 16 février 2023

Bien que Microsoft ne prenne pas (encore) de mesures difficiles pour empêcher ces PC non pris en charge d’exécuter son dernier système d’exploitation, le message est un peu odieux. Heureusement, il existe une solution de contournement si vous êtes prêt à bricoler dans le registre.

Comme indiqué par Hot Hardware, les étapes suivantes peuvent être suivies pour effacer l’test de votre PC :

Cliquez sur le menu Démarrer et tapez Éditeur du Registre et ouvrez-le

Développer HKEY_CURRENT_USER

Naviguez vers et développez le Panneau de configuration

Cliquez sur le dossier UnsupportedHardwareNotificationCache

Dans le volet de la fenêtre d’accompagnement, cliquez avec le bouton droit sur l’entrée SV2 et sélectionnez Modifier

Changez la valeur en « 0 » puis cliquez sur OK

Redémarrez votre PC

La configuration système officielle de Microsoft pour Windows 11 nécessite un processeur Intel, AMD ou Qualcomm relativement nouveau, au moins 4 Go de RAM, un minimum de 64 Go de stockage, une carte prenant en charge UEFI avec Secure Boot et Trusted Platform Module (TPM) version 2.0. Vous aurez également besoin d’une carte graphique prenant en charge DirectX 12 et d’au moins un écran de 9 pouces avec prise en charge 720p.

Les besoins en mémoire et en stockage de Microsoft sont tout à fait raisonnables, mais certains ont contesté le prise en charge limitée du processeur.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :