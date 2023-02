Comment installer Windows 11 sur les Mac M1/M2 avec Parallels Desktop 18 [Vidéo]

Existe-t-il des applications exclusives à Windows que vous devez exécuter mais n’avez pas accès à une machine Windows dédiée ? Si vous utilisez toujours un Mac à processeur Intel, Boot Camp reste une option populaire, mais si vous êtes passé aux Mac Apple Silicon, Boot Camp, une méthode native pour exécuter Windows sur un Mac, n’est plus une option.

Heureusement, Microsoft a déployé des efforts considérables pour développer Windows 11 pour l’architecture ARM, qu’Apple utilise pour ses puces de la série M dans les Mac d’aujourd’hui. Parallels Desktop pour Mac — optimisé pour Apple Silicon — émule le matériel PC, permettant aux utilisateurs de déployer une machine virtuelle Windows 11 en quelques clics.

Dans cette procédure pas à pas, nous vous montrerons à quel point il est facile d’exécuter Windows 11 sur votre Mac et discuterons également de certaines des mises en garde potentielles et des notes de configuration. Assurez-vous de vous abonner à Netcost-security.fr sur YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci.

À l’époque où Parallels a lancé la version 15 de son logiciel, il a apporté la prise en charge de l’API DirectX 11 de Microsoft via Metal. C’était un gros problème, car cela a entraîné une amélioration significative des performances graphiques qu’auparavant. Vous obtiendrez de très bonnes performances graphiques dans Windows 11 exécuté via Parallels, mais il y a certaines choses à garder à l’esprit.

Parallels émule le matériel PC et vous exécutez une version ARM de Windows 11 dans une instance virtualisée. Pour ajouter à cela, il n’y a actuellement aucun support pour DirectX 12, que de nombreux jeux AAA modernes utilisent aujourd’hui. L’accélération 3D est actuellement prise en charge au niveau de DirectX 11.1 et OpenGL 3.3. Pour cette raison, il y aura des limitations quant aux jeux pris en charge.

Cela dit, de nombreux jeux fonctionnent bien sur Windows 11 via Parallels. Assurez-vous de consulter l’AppleGamingWiki, qui est une excellente ressource pour savoir comment les jeux fonctionnent avec Parallels et d’autres options. Franchement, j’ai été un peu surpris par le nombre de jeux désignés comme jouables ou même parfaits.

Une autre nouveauté de Parallels 18 est la connexion automatique du contrôleur à Windows et Linux. Une fois que vous avez connecté une manette de jeu Bluetooth Xbox ou PlayStation DualShock à votre Mac, elle sera automatiquement prête à fonctionner lorsque vous exécuterez Windows via Parallels.

Procédure vidéo : comment exécuter Windows 11 sur Apple Silicon

Parallels Pro Edition = configurations CPU et mémoire améliorées

Parallels Desktop pour Mac Standard Edition pour usage domestique et étudiant est disponible via un achat unique de 129,99 $ ou via un abonnement annuel de 99,99 $. L’édition Standard limite les configurations à 8 Go de vRAM et quatre vCPU. Si vous n’exécutez que l’étrange application qui n’est disponible que sur Windows, l’édition Standard est correcte, mais selon la façon dont vous prévoyez d’utiliser Windows, ces contraintes peuvent constituer un bottleneck (goulot d’étranglement) pour les performances.

Contrairement aux Mac Intel du passé, Apple Silicon dispose d’une architecture de mémoire unifiée au lieu d’une mémoire graphique dédiée. La mémoire que vous dédiez à votre VM Parallels aura un effet direct sur les performances graphiques de votre machine virtuelle.

Les machines virtuelles Parallels utilisent également le GPU dans le package Apple Silicon, mais elles n’ont pas d’accès direct au GPU. Au lieu de cela, la VM s’interface avec l’API Metal.

Parallels note que la configuration de la moitié du nombre total de processeurs et de la moitié de la mémoire totale fournira des performances optimales. Donc, pour une bête de machine comme le Mac Studio avec M1 Ultra, ce serait 10 cœurs de processeur et jusqu’à 64 Go (Remarque : Parallels ne prend en charge que jusqu’à 62 Go de mémoire maximale sur les Mac M1) de mémoire dédiée à la VM, des chiffres aussi loin dépasser la capacité de l’édition standard.

Les utilisateurs expérimentés et ceux qui souhaitent utiliser Parallels pour jouer voudront opter pour l’édition Pro, qui coûte 119,99 $ par an sans option d’achat unique. L’édition Pro inclut la prise en charge jusqu’à 62 Go de vRAM et jusqu’à 18 vCPU sur les puces M1, et il y a des avantages supplémentaires que vous pouvez voir ici.

Gardez à l’esprit que le coût de Parallels n’inclut pas une licence Windows 11, car ce sont deux choses distinctes. Cependant, vous pouvez utiliser Parallels pour exécuter d’autres systèmes d’exploitation, y compris diverses distributions Linux et même macOS.

Comment installer Windows 11 sur Mac

Étape 1 : Téléchargez le programme d’installation de Parallels Desktop pour Mac, qui est fourni avec un essai gratuit de 14 jours.

Étape 2 : Ouvrez votre dossier Téléchargements et double-cliquez sur Install Parallels Desktop.dmg pour monter l’image.

Étape 3 : Double-cliquez sur Installer Parallels Desktop et cliquez sur Ouvrir.

Étape 4 : Dans la fenêtre contextuelle Contrat de licence utilisateur final, décochez Participer au programme d’expérience client (facultatif) et cliquez sur Accepter. Parallels va maintenant télécharger et installer. Vous serez invité à entrer votre mot de passe administrateur pour continuer. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.

Étape 5 : Après une brève initialisation, Parallels démarrera et vous demandera immédiatement de télécharger et d’installer Windows 11. Vous pouvez bien sûr ignorer cette étape si vous souhaitez utiliser un autre système d’exploitation ou si vous avez déjà installé Windows, mais ce didacticiel suppose que vous souhaitez installer Windows 11. Cliquez sur le bouton bleu Installer Windows dans le coin inférieur droit pour continuer.

Étape 6 : L’assistant d’installation téléchargera Windows 11, et la validation et l’installation commenceront automatiquement sans interaction de l’utilisateur.

Étape 7 : Vous verrez ensuite l’écran d’installation de Windows familier où l’installation réelle a lieu, en copiant les fichiers Windows, en installant les fonctionnalités et les mises à jour et en terminant l’installation. Une fois terminé, Windows redémarrera automatiquement.

Étape 8 : Après le redémarrage, Windows poursuivra son processus d’installation, puis vous verrez un message « Installation terminée ». Si vous ne vous êtes pas encore connecté à Parallels, vous serez maintenant invité à vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, vous pouvez entrer votre clé de licence ou sélectionner le bouton radio pour lancer l’essai gratuit de 14 jours. Parallels ne fournit aux utilisateurs qu’un seul essai par Mac, donc après la fin de l’essai, vous devrez acheter une licence pour continuer à l’utiliser. Si vous entrez une clé de licence, cliquez sur Activer dans le coin inférieur droit pour activer votre licence.

Étape 9 : Lisez le contrat de licence Windows qui s’affiche et cliquez sur Accepter dans le coin inférieur droit pour continuer.

Étape 10 : Ensuite, vous verrez une fenêtre de navigateur Microsoft Edge s’ouvrir sur un écran d’accueil de Parallels.com qui explique certaines des bases de l’utilisation de Windows 11 avec Parallels. Fermez le navigateur en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit et vous verrez le bureau Windows.

Étape 11 : Cliquez sur le menu Démarrer → Paramètres → Windows Update et recherchez, téléchargez et installez les dernières mises à jour. Vous serez invité à redémarrer Windows une fois les mises à jour téléchargées.

Toutes nos félicitations! Vous avez maintenant une copie de travail de Windows 11 sur votre Mac. Vous pouvez maintenant procéder au téléchargement et à l’installation de vos applications et jeux préférés.

Configuration des performances

Pour configurer les performances ou modifier la configuration vCPU et vRAM, arrêtez votre machine virtuelle et cliquez sur Actions → Configurer dans la barre de menus.

Sous l’onglet Général, vous verrez une option « Configurer pour ». Cliquez sur le bouton Modifier et vous pouvez choisir entre différents profils prédéfinis. La sélection du profil « Jeux uniquement » configurera le mode automatique de Parallels pour allouer plus de ressources à la VM pour les jeux.

Vous pouvez configurer manuellement ces ressources en cliquant sur l’onglet Matériel et en sélectionnant CPU et mémoire. Là, vous pouvez choisir le mode manuel et configurer les ressources à votre guise.

Cohérence vs mode plein écran

Par défaut, Windows 11 est mis en quarantaine sur son propre bureau et toutes les applications qui s’exécutent sous Windows résident dans cet espace partitionné. La bonne chose à ce sujet est que lorsque vous exécutez Parallels en mode plein écran, vous pouvez utiliser des gestes de balayage pour basculer entre les environnements macOS et Windows.

Le mode Coherence brise cette barrière et fait en sorte que les applications Windows et macOS apparaissent côte à côte dans macOS, avec le bureau Windows 11 masqué. Lorsque le mode Coherence est actif, vous pourrez vous connecter au menu Démarrer de Windows directement depuis le dock macOS, lancer des applications et les utiliser avec vos applications macOS.

Détails supplémentaires

Parallels télécharge un ISO Windows 11 pour ARM dans votre dossier ~/Downloads dans macOS. Vous pouvez choisir de supprimer cet ISO puisque Windows est déjà installé, ou vous pouvez le stocker pour une utilisation future. Si vous regardez à la fin de la vidéo intégrée ci-dessus, vous verrez un cas d’utilisation amusant potentiel que je prévois d’explorer à l’avenir ici à Netcost-security.fr.

La machine virtuelle Windows se trouve dans ~/Parallels sous macOS. À l’intérieur, vous verrez un conteneur avec le nom de votre machine virtuelle. Tout ce que vous installez sur Windows est stocké à cet emplacement sur un disque dur virtuel. Toutes les données Windows utilisent le stockage de votre Mac, donc si vous téléchargez des fichiers volumineux ou installez des jeux qui occupent beaucoup d’espace dans l’environnement Windows, cela affectera directement la quantité de stockage restant sur votre Mac.

Vous pouvez désinstaller Parallels en fermant la machine virtuelle et en faisant glisser l’application Parallels trouvée dans ~/Applications vers la corbeille. La désinstallation de Parallels ne supprime pas votre machine virtuelle. Si vous souhaitez supprimer la machine virtuelle, vous devrez la supprimer de ~/Parallels.

Activer Windows

Bien que vous puissiez toujours utiliser la plupart des fonctionnalités sans activer Windows, Windows 11 continuera à vous rappeler d’activer Windows. Si vous ne l’activez pas, Windows placera le « filigrane de la honte » dans le coin inférieur droit de votre écran pour vous rappeler, ainsi qu’aux autres, que vous utilisez une copie non authentique de Windows 11.

Si vous souhaitez activer Windows, vous pouvez acheter une clé de produit directement auprès de Microsoft. Vous pouvez également acheter Windows 11 via le Microsoft Store. Pour ce faire, cliquez sur le menu Démarrer → Paramètres → Activer maintenant → Ouvrir le magasin. Cela vous amènera à la page d’achat de Windows 11 et vous pourrez lier cet achat à votre compte Microsoft.

Conclusion

L’exécution de Windows sur Mac ne pourrait pas être plus simple qu’avec Parallels Desktop 18 pour Mac. Les performances sont plutôt bonnes tant que vous entrez dans l’expérience avec les bonnes attentes. Le seul problème que certains peuvent avoir est le coût d’ajout d’un autre abonnement et le prix d’achat d’une licence Windows 11.

Si vous utilisez souvent Windows, le prix en vaut peut-être la peine, mais s’il s’agit d’un cas d’utilisation occasionnel, le prix est plus difficile à avaler. La bonne nouvelle est que Parallels a de bons antécédents pour apporter des améliorations significatives à son logiciel, et Microsoft est maintenant officiellement à bord avec Windows 11 pour les licences Arm.

Envisageriez-vous d’utiliser cette méthode pour installer et exécuter Windows sur votre Mac ? Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux avec vos pensées.

