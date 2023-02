Watts en lumens et lumens en watts : voici comment trouver la bonne lumière

Si vous avez besoin d’une nouvelle ampoule dans la maison, il n’est parfois pas facile de trouver la bonne. Surtout si vous souhaitez remplacer une lampe à incandescence classique par une lampe à LED, par exemple. Idéalement, la nouvelle lampe devrait être aussi brillante que l’ancienne.

Pour ce faire, les lumens des deux lampes doivent correspondre. Si l’information est manquante, vous pouvez également la trouver en utilisant la puissance. Vous pouvez utiliser le tableau comparatif ou notre calculateur ci-dessous.

Contenu:

Convertir les lumens en watts et les watts en lumens

Vous pouvez utiliser nos tableaux pratiques pour la conversion. Source : Adobe Stock

Si vous souhaitez remplacer une lampe, la nouvelle lampe doit être à peu près aussi brillante que l’ancienne. À une époque où il n’y avait que des ampoules, vous pouviez simplement comparer la puissance des ampoules et trouver le bon remplacement. Cependant, les nouvelles technologies telles que les lampes à LED fonctionnent beaucoup plus efficacement, c’est pourquoi la comparaison en watts n’a plus de sens sur la luminosité de la lampe.

Afin de trouver la bonne lampe de remplacement, il est plus judicieux de comparer les valeurs de lumen des lampes. Ceux-ci indiquent la luminosité réelle de la source lumineuse. Cependant, si vous ne connaissez que le nombre de lumens, vous pouvez également utiliser notre tableau pour savoir combien de watts la nouvelle lampe devrait avoir :

Tableau : lumens en watts

lumens ampoule lampe halogène 180-300 25-30 watts 18-25 watts 300-500 40 watts 35 watts 500-800 60 watts 50 watts 700-1050 75 watts 65 watts 1000-1700 120 watts 100 watts 1250-3450 150 – 250 watts 125 watts

lumens lampe à économie d’énergie Lampe à LED 180-300 5-6 watts 2-4 watts 300-500 8 watts 3-5 watts 500-800 11 watts 5 -7 watts 700-1050 15 watts 8-10 watts 1000-1700 20 watts 10-13 watts 1250-3450 24 – 33 watts 13-20 watts

Exemple : lumens en watts

Si vous voulez savoir combien de watts la nouvelle lampe a besoin en fonction de la valeur du lumen, vous pouvez utiliser les tableaux ci-dessus. Les lumières sont à gauche. Par exemple, si votre ancienne ampoule brille de 600 lumens, elle consomme environ 60 watts. Si vous la remplacez par une lampe LED avec le même nombre de lumens, elle n’aura besoin que de 5 à 7 watts. Vous pouvez le découvrir en regardant la ligne la plus à droite 500 – 800 lumens.

Vous pouvez facilement convertir les valeurs de différentes lampes de lumens en watts. Mais il faut parfois l’inverse. Vous n’avez que la puissance en watts, mais vous voulez savoir combien de lumens la nouvelle lampe devrait avoir. Vous pouvez utiliser les tableaux suivants pour cela :

Tableau watts à lumens :

watt Lampe à incandescence (lumens) Lampe halogène (lumens) 15 watts 90 120 25 watts 220 215 40 watts 415 410 60 watts 710 700 75 watts 935 920 100 watts 1340 1320 150 watts 2160 2140

watt Lampe à économie d’énergie (lumens) Lampe LED (lumens) 15 watts 125 135 25 watts 230 250 40 watts 430 470 60 watts 740 800 75 watts 970 1055 100 watts 1400 1520 150 watts 2250 2450

Exemple : watts en lumens

Dans ce tableau, vous pouvez voir combien de watts les différents types de lampes peuvent convertir en combien de lumens. Par exemple, si vous avez une lampe à incandescence de 40 watts, elle brille avec environ 415 lumens. Si vous alimentez une lampe à LED de 40 watts, elle peut briller beaucoup plus fort, à savoir environ 470 watts.

Quel est le lien entre les lumens et les watts ? Qu’est-ce que c’est ?

Sans watts, il n’y a pas de lumens. Source : Adobe Stock

Avec l’unité watt, nous pouvons mesurer la puissance de sortie d’un appareil. Donc, ce nombre ne vous indique que la quantité d’électricité consommée par quelque chose, par exemple une lampe. Les lumens, quant à eux, représentent la quantité de lumière émise par une source lumineuse. En gros, nous l’utilisons pour mesurer la luminosité d’une lampe.

La relation de base entre les watts et les lumens est qu’une lampe avec plus de watts peut également produire plus de lumens. En d’autres termes : plus d’électricité indique plus de lumière dans la maison. Cependant, différents types de lampes peuvent gérer ce courant avec des efficacités différentes, comme indiqué dans nos tableaux ci-dessus.

Une lampe à incandescence a généralement besoin de plus de courant qu’une lampe à LED pour produire la même luminosité. Cela indique qu’une lampe LED fonctionne beaucoup plus efficacement en utilisant moins d’électricité et vous coûte donc moins d’argent à long terme.

Calculateur Lumen Watt

Si vous voulez savoir exactement, vous pouvez également utiliser notre calculateur. Ici, vous pouvez déterminer la luminosité en lumens, puis voir de combien de watts les différents types de lampes ont besoin en moyenne pour produire cette luminosité.

Les résultats ne sont pas précis à 100 % car la calculatrice calcule avec des valeurs moyennes. En effet, les différents types tels que les lampes à économie d’énergie ou les lampes halogènes n’ont pas toujours le même rendement lumineux par watt. Ici, cela dépend du modèle spécial et de la technologie. Néanmoins, vous pouvez vous faire une bonne idée avec la calculatrice.

Éclairage de base optimal : De combien de lumens ai-je réellement besoin ?

Il devrait être un peu plus lumineux au bureau. Source : Adobe Stock

Si vous avez une nouvelle maison ou un nouvel appartement, la première chose que vous devez faire est de déterminer la luminosité des lumières afin d’éclairer correctement la pièce sans être trop lumineuse. Une bonne valeur de base pour cela est ce que l’on appelle l’éclairage de base optimal. Cela indique à quel point un salon et un bureau doivent idéalement être éclairés.

Ceci n’est bien sûr qu’une ligne directrice. En fin de compte, vous devez décider vous-même si la pièce est trop claire ou trop sombre pour vous. Pour un salon, l’éclairage de base optimal est de 100 lumens par mètre carré, ce qui correspond à 100 lux. Lux est l’unité de mesure d’un lumen par mètre carré.

Donc si vous avez un salon de 40 mètres carrés, vous calculez 40 fois 100 et obtenez un éclairage de base optimal de 4 000 lumens. Cela n’indique pas que les 4 000 lumens doivent être fournis par une seule lampe. Mais que la pièce doit être éclairée avec un total de 4 000 lumens si vous voulez qu’elle soit agréablement lumineuse.

Il devrait être un peu plus lumineux pour les pièces de travail telles que les bureaux, les cuisines ou les salles de bain. Ici on calcule avec 300 lumens par mètre carré, soit 300 lux. Si la salle de bain fait 30 mètres carrés, on obtient 300 fois 30, ce qui correspond à un total de 9 000 lumens.

Illuminant : tous les lumens ne sont pas identiques

Différentes lampes ont un rendement lumineux différent. Source : Adobe Stock

Cependant, tous les lumens ne sont pas identiques ; il s’agit également d’une valeur indicative. La luminosité réelle d’une lampe dépend de quelques autres facteurs. Par exemple, vous devez faire attention à la forme de la lampe et à la direction dans laquelle la lumière est émise.

Les fabricants ont parfois des valeurs mesurées légèrement différentes. D’autres facteurs sont les ampoules mates ou transparentes ou si elles sont dimmables ou non.

Conclusion : les lampes plus efficaces sont meilleures

Si vous souhaitez économiser de l’énergie, vous devez passer à des types de lampes efficaces comme les lampes à LED. Étant donné que celles-ci consomment beaucoup moins d’électricité que, par exemple, les ampoules classiques ou les lampes halogènes. Vous pouvez économiser quelques euros, surtout pendant les mois d’hiver, quand il fait noir et que vous consommez plus d’électricité.

Image de couverture : Adobe Stock