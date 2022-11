Comment ajouter des polices à Windows (et où les trouver)

Que vous choisissiez la bonne police pour un document professionnel ou un blog personnel, il est important d’assurer une bonne lisibilité, impression et impact. Windows est déjà livré avec une multitude de polices différentes préinstallées, mais que se passe-t-il si vous voulez quelque chose de différent ?

Dans ce guide, nous vous montrerons où vous pouvez vous procurer des polices gratuites impressionnantes, puis les installer rapidement, sous Windows 10 et Windows 11.

Faits sur les polices pour le plaisir

En informatique, une police est généralement un fichier de données qui contient une collection de lignes et de courbes, chacune définissant un caractère d’apparence spécifique (également appelé glyphe) lorsqu’elle est rendue sur un écran.

En utilisant les mathématiques pour décrire la forme, plutôt qu’un ensemble fixe de pixels, il est plus facile de redimensionner la taille du caractère.

Ces polices sont de deux types populaires : TrueType, développé par Apple à la fin des années 1980 (fichier .tff), et OpenType par Microsoft et Adobe (.oft). Ce dernier est construit sur les bases du premier et offre donc plus de fonctionnalités, mais les deux sont entièrement pris en charge par à peu près tous les systèmes d’exploitation.

Pour une utilisation générale, peu importe le type que vous utilisez, mais OpenType est le meilleur choix pour les concepteurs, en raison du format de données utilisant des mathématiques supérieures pour créer le glyphe (ce qui permet des polices plus sophistiquées !).

Windows, comme presque tous les systèmes d’exploitation, est livré avec des dizaines de polices et celles-ci sont souvent suffisantes pour les besoins de la plupart des gens. Mais si vous voulez utiliser quelque chose de différent ou si vous avez un look ou un style très spécifique à l’esprit, c’est un jeu d’enfant d’ajouter une nouvelle police.

Recherche de vos nouvelles polices

Il existe d’innombrables sites Web qui proposent des polices à télécharger – certains sont totalement gratuits, tandis que d’autres ont un prix élevé. La raison en est la licence sous laquelle la police est distribuée.

Par exemple, aux côtés de Helvetica / Arial, nous utilisons Roboto pour la plupart des titres et autres éléments de l’interface utilisateur que vous voyez sur Netcost-security.fr. Cette police a été développée par Google pour leur système d’exploitation Android. Il est distribué sous la licence Apache – cela indique qu’il peut être utilisé à n’importe quelle fin, modifié et redistribué, sans avoir à payer de royalties.

Toutes les polices ne sont pas créées de cette façon, donc s’il y a des frais pour télécharger un ensemble, vous voudrez peut-être vérifier les détails de la licence si vous prévoyez de l’utiliser pour des documents publiés dans le commerce.

L’une des meilleures ressources pour les polices libres de droits est Google Fonts. Ici, vous pouvez rechercher parmi plus de 1 400 familles de polices différentes et trouver facilement quelque chose qui répondra à vos besoins.

Si vous connaissez le nom de la police que vous souhaitez, tapez-le simplement dans le champ de recherche. Mais si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut utiliser, le champ Phrase à côté de la zone de recherche vous permettra de tous les essayer. Tapez quelques mots de texte et vous verrez immédiatement à quoi il ressemble, à travers toutes les polices que le site a à offrir.

Une fois votre choix fait, cliquez sur la police et sur la page suivante, cliquez sur le bouton « Télécharger la famille ». Ceci est situé vers la section en haut à droite de la page.

Windows Store propose également des polices, gratuites et payantes, mais la sélection est relativement petite et il n’y a aucun moyen de les essayer avant de les télécharger.

Parmi les autres bonnes sources, citons Fontspace, pour un choix énorme, ou Adobe Fonts, si vous recherchez quelque chose de très spécifique. Une simple recherche de « polices gratuites » sur le Web renverra des dizaines de bons résultats.

Ajouter une nouvelle police dans Windows

Avec la police de votre choix maintenant à portée de main après le téléchargement, localisez où elle a été enregistrée sur votre ordinateur.

Presque toutes les polices sont envoyées sous forme de collection, compressées dans un fichier .zip, elles devront donc être décompressées avant de pouvoir les installer.

Les images suivantes sont pour Windows 11, mais la même option sera présente dans Windows 10.

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier zip, choisissez l’option Extraire tout et laissez le processus s’exécuter jusqu’à la fin.

Vous devriez maintenant avoir un nouveau dossier dans Téléchargements contenant toutes vos nouvelles polices. Entrez dans ce dossier, puis faites un clic droit sur celui que vous souhaitez installer ; vous devriez alors voir une option pour installer.

Cliquez dessus et quelques instants plus tard, vous êtes en affaires ! Vous devriez maintenant voir la nouvelle police affichée dans d’autres programmes comme Microsoft Office. S’il ne s’affiche pas encore, fermez le programme et rouvrez-le pour qu’il charge la nouvelle police installée.

Cette méthode fonctionne pour toutes les versions de Windows 7 à 11, et c’est probablement le processus d’installation le plus simple.

Alternativement, si vous voulez une manière plus longue de procéder, allez dans les paramètres Windows (touche Win + I). Sélectionnez ensuite Personnalisation > Polices.

Pour installer des polices dans Windows 10, il est préférable de se diriger vers le Panneau de configuration (Le menu Démarrer > Système Windows > Panneau de configuration) et recherchez Apparence et Personnalisation. La section des polices est là-dedans.

Non seulement vous pouvez en ajouter de nouveaux ici, mais en cliquant dessus dans la liste affichée, vous obtiendrez plus de détails, tels que l’endroit où il est installé et les langues pour lesquelles il est conçu.

Et tout comme avec le site Web Google Fonts, vous pouvez même tester rapidement la police en saisissant un exemple de texte.

Les métadonnées sont particulièrement utiles si vous cherchez à vous assurer que tous les documents créés à l’aide de la police auront des restrictions de licence.

Dans Windows 10 et 11, c’est également là que vous pouvez supprimer une police spécifique – cliquez simplement sur le bouton Désinstaller pour la supprimer, mais n’oubliez pas que chaque variation de police (gras, étroit, italique, etc.) devra être désinstallé individuellement.

Trouver une police que vous aimez

Nous terminerons cet article avec une astuce rapide lorsque vous connaissez la police que vous voulez, mais que vous ne savez pas comment elle s’appelle ni où la trouver. Les services de correspondance de polices offrent un moyen pratique de suggérer celles que vous pourriez essayer, sur la base d’un exemplaire d’image que vous téléchargez sur le site Web.

Par exemple, Font Squirrel et Font Finder utilisent cette technique, mais ils vous permettent également de le faire en fournissant une URL pour une image. Donc, si vous avez vu une image avec la police que vous voulez, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Copier l’adresse de l’image » ou similaire.

Il est important de s’assurer que l’image n’est principalement que du texte – si elle est petite ou pas très claire, les systèmes auront du mal à la repérer. C’est aussi une bonne idée de s’assurer que le texte est aussi droit que possible.

Naturellement, ces services auront tendance à privilégier l’affichage de polices payantes plutôt que gratuites, mais les deux sites que nous avons suggérés affichent toujours au moins une police appropriée, sans frais.

Tâche terminée avec succès

Donc, voilà – le moyen facile d’installer une nouvelle police dans Windows. Il y en a un grand nombre à essayer, des classiques comme Lato et Montserrat étant très populaires.

Mais si vous voulez quelque chose de différent pour pimenter vos documents, que diriez-vous de Silkscreen pour une touche de nostalgie informatique des années 1980, ou de Sacramento pour un look cursif ?