Comment améliorer Apple Pencil (première génération) avec un clip de stylet standard pour le transport et la stabilisation

Mise à jour de cet article de 2015 pour 2022 : Cette histoire a été initialement publiée un mois après la sortie de l’Apple Pencil original en 2015. Trois ans plus tard, Apple a repensé l’iPad Pro et l’Apple Pencil. Apple Pencil 2 était moins glissant, couplé et chargé magnétiquement, et généralement juste meilleur de toutes les manières possibles.

Avance rapide de 2018 à 2022, Apple a présenté l’iPad de 10e génération comme une option abordable avec un design moderne. Cependant, ce nouvel iPad entre courageusement sur le marché avec la prise en charge de l’Apple Pencil d’origine et non de la version de deuxième génération. De plus, il nécessite un dongle pour s’appairer. Quoi qu’il en soit, cette étrange tournure des événements rend soudainement cette astuce d’il y a sept ans à nouveau pertinente. Profitez de cette capsule temporelle rouverte.

Apple Pencil est un stylet numérique formidable qui transforme l’iPad Pro en un bloc-notes et un carnet de croquis électroniques très performants, mais sa conception extrêmement simple laisse potentiellement à désirer pour certains utilisateurs. Par exemple, son corps symétrique de forme cylindrique n’a pas de clip de stylo de base pour le fixer à la poche de votre chemise ou ailleurs, ce qui le rend plus joli et plus simple, mais indique qu’il roule facilement sur les pentes et ne peut pas se fixer aux étuis ou aux poches. Apple l’a pesé en interne pour s’asseoir intelligemment sur une surface plane avec le marquage Apple Pencil vers le haut, mais ce n’est toujours pas le cas pour une légère inclinaison et où êtes-vous censé le mettre exactement ?

Cela crée une opportunité évidente pour les fabricants d’accessoires. Il y aura sûrement un marché de modules complémentaires pour Apple Pencil, ce n’est qu’une question de temps bien sûr, et des fabricants de boîtiers comme Urban Armor Gear s’attaquent déjà au problème avec des solutions comme celle-ci.

Mais je suis très satisfait d’un Smart Cover ou d’un Smart Keyboard, personnellement, et je ne veux pas vraiment d’une place sur mon étui dédiée pour ranger l’Apple Pencil. Qu’est-ce que j’ai trouvé qui fonctionne le mieux pour moi ? L’idée novatrice d’un utilisateur intelligent de Reddit appelé texasdoesitbest a été publiée à la fin du mois dernier. Achetez un crayon mécanique de base particulier avec un clip métallique amovible, détachez-le et faites-le glisser sur Apple Pencil. C’est un ajustement presque parfait et ne coûte que quelques dollars.

Voici ce dont vous avez besoin et comment cela fonctionne :

1. Apple Pencil, vous n’auriez pas ce problème à résoudre autrement, n’est-ce pas ?

2. Crayon automatique Pentel Sharp, 0,5 mm — J’ai acheté un pack de 2 pour moins de 10 $.

3. Quelque chose à quoi l’attacher – il se clipse assez bien au pli du clavier intelligent et se sent plus en sécurité qu’une solution magnétique.

La majeure partie du travail consiste à retirer le clip attaché du porte-mine. J’ai trouvé qu’il est assez bien fixé, mais il se sépare d’un côté sans se plier trop durement et glisse. C’est hacky, mais j’ai utilisé un couteau à beurre pour le retirer.

Une fois le clip métallique libéré, il est temps de le fixer à l’Apple Pencil. Vous pouvez le plier suffisamment vers l’extérieur pour l’adapter au couvercle amovible du connecteur d’éclairage, mais j’ai trouvé plus facile de le faire glisser de l’extrémité du nœud qui est pointue et plus petite que l’ouverture du clip.

Une fois que vous avez dépassé le noeud, Apple Pencil s’épaissit et suffisamment pour qu’il permette facilement au clip de l’étreindre en toute sécurité et de rester en place. Faites-le simplement glisser vers le haut là où vous l’aimez. Après avoir essayé quelques endroits, j’ai trouvé que placer la partie clip juste à gauche du marquage Apple Pencil sur la bande métallique s’adapte très bien – cela n’obscurcit pas la marque Apple de bon goût et s’aligne presque intentionnellement avec le connecteur Lightning sous le capuchon.

Le clipser sur la couverture du Smart Keyboard indique que je suis beaucoup plus susceptible d’avoir Apple Pencil pendant les loisirs pour griffonner spontanément et pas seulement dans mon sac à dos ou à mon bureau. Je ne suis pas complètement amoureux de la façon dont il semble attaché, mais il y a quelque chose de typique dans l’effet stylo et presse-papiers qu’il crée. Je suis curieux, maintenant, de voir se développer l’inévitable marché des clips stylos créés spécialement pour l’Apple Pencil.

