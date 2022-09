Comment réparer Firestick TV Remote ne fonctionne pas (différentes méthodes)

Firestick TV d’Amazon est un excellent moyen d’accéder immédiatement à toutes vos émissions et films préférés sans avoir à posséder un téléviseur intelligent. Bien que tout cela soit bon, le seul problème qui peut vous agacer est lorsque la petite télécommande refuse de fonctionner. Étant donné que la télécommande est un outil essentiel pour contrôler les fonctions de base de votre Firestick, elle doit fonctionner à tout moment. Si vous avez une télécommande Firestick qui ne fonctionne pas, vous pouvez suivre ces méthodes de dépannage pour résoudre immédiatement le problème de fonctionnement de la télécommande Firestick.

Correction – La télécommande Firestick a cessé de fonctionner

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles une télécommande Firestick peut ne pas fonctionner correctement. Cependant, il existe également un bon nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Cela étant dit, voici les différentes méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour réparer votre télécommande Firestick.

Vérifiez les dommages physiques

L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles la télécommande Firestick ne fonctionne pas est simplement parce que la télécommande pourrait être endommagée. Qu’il s’agisse de dommages internes ou externes, votre télécommande ne fonctionnera pas. Si vous secouez la télécommande et entendez les objets se déplacer, vous devrez vous procurer une télécommande de remplacement. Dans le cas de dommages externes, si vous voyez que la télécommande est fissurée ou d’ailleurs même pliée, une nouvelle télécommande est ce dont vous avez besoin. Vous trouverez des télécommandes de remplacement pour votre Firestick sur Amazon même.

Remplacer les piles

Lorsqu’on utilise une télécommande, on oublie qu’elle fonctionne avec des piles. Avec l’usage et le temps, les piles ont tendance à se dégrader et lorsqu’elles atteignent ce stade, votre télécommande ne fonctionne plus. Alors, procurez-vous une nouvelle paire de piles et votre télécommande devrait fonctionner immédiatement. Assurez-vous d’avoir des piles de bonne qualité, car les piles de mauvaise qualité peuvent avoir tendance à fuir et à endommager votre télécommande.

Vérifiez s’il y a des obstructions

Comme il s’agit de télécommandes Bluetooth, la distance entre votre Fire TV et sa télécommande doit être à portée. Pour une mesure supplémentaire, vous pouvez vous tenir un peu plus près de votre téléviseur Firestick tout en utilisant la télécommande. Assurez-vous également que votre téléviseur n’est pas placé dans une armoire fermée, ce qui pourrait réduire la couverture entre le téléviseur et la télécommande.

Supprimez tous les objets gênants

Les télécommandes Bluetooth fonctionnent sur la base de la portée. Ainsi, s’il existe d’autres appareils sans fil qui fonctionnent également en même temps que votre téléviseur Firestick, il est possible que votre télécommande ne fonctionne pas. Dans ce cas, des appareils tels que des fours à micro-ondes, des routeurs sans fil, des haut-parleurs sans fil ou même des câbles coaxiaux non blindés peuvent empêcher votre télécommande de fonctionner. Le mieux que vous puissiez faire est d’éteindre ces appareils ou de les déplacer vers un autre endroit de votre maison si vous avez besoin qu’ils fonctionnent la plupart du temps.

Réinitialiser la télécommande Firestick

Au lieu de dissocier puis de coupler à nouveau les télécommandes à votre Firestick, il est plus logique d’effectuer une réinitialisation d’usine de votre télécommande Firestick, puis de les coupler à votre téléviseur Firestick. Voici les étapes à suivre pour le type de télécommande Firestick TV que vous possédez.

Télécommande Firestick Basic Edition

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil de la télécommande. Appuyez maintenant trois fois sur le bouton Menu. Relâchez le bouton Accueil et appuyez 9 fois sur le bouton Menu. Retirez les piles de votre télécommande et débranchez le téléviseur Firestick pendant 60 secondes. Insérez les piles et rebranchez votre téléviseur Firestick. Allumez le Firestick TV et lorsque l’écran d’accueil apparaît, maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant environ 40 secondes. En une minute, votre télécommande sera jumelée au téléviseur Firestick.

Télécommande vocale Alexa – Gen 1

Débranchez votre Fire TV de la prise de courant pendant 60 secondes. Maintenant, appuyez simultanément sur le bouton gauche et le bouton Menu pendant environ 12 secondes. Relâchez les boutons et après 5 secondes, retirez les piles de la télécommande. Rebranchez le Fire TV et après 60 secondes, insérez les piles dans la télécommande. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton Accueil de votre télécommande. et il sera couplé à votre Fire TV.

Télécommande vocale Alexa (avec bouton d’alimentation et de volume) / Télécommande vocale Alexa Lite / Télécommande Alexa Fire TV / Télécommande Fire TV Smart TV / Télécommande Fire TV Soundbar

Déconnectez votre Fire TV pendant 60 secondes et saisissez la télécommande. Maintenant, appuyez sur les boutons gauche, Menu et Retour de la télécommande pendant environ 12 secondes. Relâchez les trois boutons et attendez 5 secondes. Maintenant, retirez les piles de votre télécommande et rebranchez le Fire TV sur sa source d’alimentation. Insérez les piles dans la télécommande et appuyez sur le bouton Accueil. Lorsque vous voyez le voyant clignoter en bleu, cela indique que la télécommande a été jumelée à votre Fire TV. Cette méthode fonctionne parfaitement pour tous les nouveaux modèles de télécommandes TV pour vos appareils Firestick et Fire TV.

Utiliser l’application à distance

Maintenant, si aucune des options ci-dessus n’a fonctionné le mieux pour vous, il est probablement temps d’utiliser votre smartphone comme télécommande pour votre télécommande Amazon Fire Tv Firestick TV. C’est l’un des meilleurs moyens de régler les choses et de ne pas avoir à se soucier de l’endroit où se trouve la télécommande à tout moment. De plus, l’application est disponible en téléchargement gratuit via le Google Play Store aussi bien que App Store d’Apple. Voici les étapes à suivre pour configurer l’application.

Téléchargez l’application Amazon Fire TV et connectez-vous avec le même compte que sur votre Fire TV. Connectez votre appareil mobile et Fire TV au même réseau Wi-Fi. Une fois dans l’application, sélectionnez l’appareil disponible sur votre écran. Il y aura quelques invites sur l’écran de votre appareil. Suis les. Une fois que tout a été configuré, vous pouvez simplement utiliser le toucher à l’écran de votre appareil pour naviguer et contrôler votre Fire TV.

Mais, si vous envisagez d’obtenir une télécommande de remplacement pour votre Fire TV Stick ou Fire TV, vous pouvez suivre ce guide pour savoir comment jumeler la nouvelle télécommande à Fire TV car votre ancienne télécommande ne fonctionne plus.

Voici les étapes que vous devez suivre si vous avez une télécommande Firestick TV qui ne fonctionne pas. Cependant, la raison la plus courante pour laquelle les télécommandes ne fonctionnent plus est simplement due à des dommages physiques. Étant donné qu’il s’agit de télécommandes délicates, il est conseillé de toujours configurer l’application Amazon Fire TV sur votre appareil mobile ou de garder à tout moment une télécommande de remplacement pour votre Fire TV à portée de main. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés: