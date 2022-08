Connectez un ordinateur portable à un projecteur – voici comment cela fonctionne

Les projecteurs mobiles ou petits ont l’avantage de pouvoir être installés et utilisés n’importe où. Ceci est particulièrement utile lorsque vous faites une présentation, que vous montrez des photos à votre famille et à vos amis ou que vous souhaitez simplement profiter de films et de séries qui se trouvent sur l’ordinateur portable.

HDMI comme norme de projecteur

Alors que les vidéoprojecteurs étaient autrefois équipés de toute une batterie de connexions audio-vidéo, le HDMI s’est désormais imposé comme la norme. Par conséquent, une seule prise HDMI est généralement installée, via laquelle tous les appareils externes peuvent être connectés.

À gauche : Le Samsung The Freestyle s’appuie sur le mini-HDMI. À droite : Xgimi installe les ports HDMI habituels.

Ai-je besoin d’un adaptateur pour connecter mon ordinateur portable au projecteur ?

Selon les prises installées sur votre ordinateur portable, vous aurez peut-être besoin d’un adaptateur vidéo. Voici quelques ports trouvés sur les ordinateurs portables courants :

Port HDMI : La connexion vidéo classique utilisée par presque tous les téléviseurs, moniteurs et consoles de jeux. Si cette connexion est installée, vous n’avez besoin que d’un câble HDMI.

Prise Mini HDMI : La version réduite se trouve principalement dans les très petits ordinateurs portables. Ici, vous auriez besoin d’un adaptateur mini HDMI vers HDMI.

Prise micro-HDMI : La plus petite version HDMI, que l’on ne trouve que dans quelques ordinateurs portables. Les ordinateurs monocarte comme le Raspberry Pi 4 et le Pi 400 en dépendent.

DisplayPort : cette connexion se trouve principalement sur les ordinateurs de bureau, rarement sur les ordinateurs portables. Si oui, ce sont des modèles plus chers. Un câble Displayport vers HDMI peut vous aider si vous souhaitez connecter votre ordinateur portable au projecteur.

USB-C : remplace la connexion HDMI dans de nombreux ordinateurs portables compacts. Un câble USB-C vers HDMI ou un adaptateur correspondant garantit que vous obtenez le signal vidéo vers le projecteur.

VGA : L’ancêtre des connexions vidéo. Arg limite la résolution, qui est souvent au maximum de 1 024 par 768 pixels. Un adaptateur VGA vers HDMI boucle le signal vidéo, mais il n’y a pas de son.

Les six connexions vidéo les plus courantes en un coup d’œil. (Avec du matériel de Wiki Commons)

Comment connecter votre ordinateur portable

Si vous avez le bon câble ou adaptateur prêt, procédez comme suit pour connecter votre ordinateur portable au projecteur.

Allumez votre ordinateur portable. Branchez le bon câble vidéo ou adaptateur sur votre ordinateur portable. Branchez l’autre extrémité du câble sur votre projecteur. Allumez le projecteur – et attendez que les deux appareils se soient trouvés. Si nécessaire, basculez sur la source HDMI. Xgimi a sa propre icône pour cela sur le tableau de bord Android, tandis que Samsung utilise une vignette distincte sous Tizen.

Comment contrôler ce que le projecteur affiche sous Windows

Sous Windows, vous pouvez déterminer ce que l’ordinateur portable connecté transmet au projecteur. pressions [Windows-Taste]+P pour afficher le menu de sortie.

Le menu de projection sous Windows 11 s’ancre à droite – il peut également être trouvé sous Windows 10.

Les différentes options présentées ici sont simples et faciles à expliquer :