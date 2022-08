Est-ce que mon téléviseur Samsung a Freeview? Comment l’obtenir

La gamme de téléviseurs intelligents de Samsung est excellente. Quel que soit le budget, vous vous trouverez un téléviseur intelligent Samsung disponible. Il possède d’excellentes qualités de sortie audio et vidéo, sans oublier les diverses fonctionnalités intégrées à Tizen OS. Maintenant, si vous êtes au Royaume-Uni, vous connaissez Freeview – un service qui vous permet de regarder gratuitement les chaînes de télévision. Bien que ce service soit disponible sur la plupart des téléviseurs intelligents vendus au Royaume-Uni, quelques marques de téléviseurs comme Samsung ne sont pas équipées de Freeview. Lisez la suite pour en savoir plus sur les téléviseurs Samsung avec Freeview.

Donc, si vous avez un téléviseur intelligent Samsung et que vous voulez savoir comment configurer ou obtenir Freeview sur votre téléviseur, ce guide est fait pour vous. Dans ce guide, nous parlerons également des différentes choses dont vous aurez besoin pour obtenir Freeview sur votre Samsung Smart TV.

Est-ce que mon téléviseur Samsung a Freeview?

Si vous possédez un téléviseur intelligent Samsung sorti en 2016 ou avant, il est fort possible que l’application Freeview soit présente sur ces téléviseurs intelligents Samsung. Cependant, si vous avez un téléviseur Samsung de 2017 et plus récent, ces modèles ne sont pas livrés avec Freeview installé. En fait, il n’y a aucun moyen d’installer l’application sur vos nouveaux téléviseurs Samsung.

Mais, il existe un moyen de regarder Freeview sur les nouveaux modèles de téléviseurs Samsung.

Conditions préalables:

Téléviseur Samsung

Licence TV

Télévision d’intérieur Ariel

Réaccorder le signal Freeview sur le téléviseur Samsung

Voyons maintenant comment vous pouvez régler et configurer Freeview sur différents modèles de téléviseurs de Samsung.

Réaccorder Samsung TV série LE XXXXBD

Saisissez la télécommande et appuyez sur le bouton Menu.

Avec le menu ouvert, sélectionnez l’option Canaux.

Dans le menu Chaînes, sélectionnez Mémorisation automatique.

Le téléviseur commencera à balayer et à réaccorder Freeview. Une fois la syntonisation terminée, vous commencerez à voir la chaîne jouer immédiatement.

Réaccordez les modèles Samsung TV LE Series FXXU

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande de votre téléviseur Samsung.

Mettez en surbrillance l’option Guide suivie de Chaîne numérique.

Lorsque le menu Canal numérique est ouvert, sélectionnez Mémorisation automatique pour lancer immédiatement la recherche de canaux.

Une fois la recherche terminée, vous pourrez voir toutes les chaînes dans une liste prête à être visionnée immédiatement.

Modèles HE série 4 – série 6

Appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez l’option Autostore.

Sélectionnez le type d’antenne et choisissez Air ou Câble. En fonction de l’antenne connectée à votre téléviseur, choisissez l’option.

Une fois que vous avez sélectionné la bonne source de chaîne, sélectionnez Numérique et enfin sélectionnez le bouton Rechercher.

Votre téléviseur commencera à rechercher des chaînes et à les afficher une fois la recherche terminée.

Autres séries et modèles Samsung

Si vous avez un téléviseur Samsung plus ancien et que le modèle n’a pas été mentionné ci-dessus, vous pouvez suivre ces étapes pour rechercher des chaînes. Les étapes sont plus ou moins similaires pour la plupart des téléviseurs Samsung.

Saisissez la télécommande et appuyez sur le bouton Menu. Dans le menu, sélectionnez Diffusion suivi de Réglage automatique. Assurez-vous que votre antenne est connectée au téléviseur. Choisissez Antenne suivi du Type de canal comme Numérique. Enfin, cliquez sur l’option Analyser. Lorsque l’analyse est terminée, sélectionnez les régions primaires, secondaires et supplémentaires. Vous pouvez maintenant regarder gratuitement toutes les chaînes que vous avez scannées sur votre téléviseur.

Configurer Freeview sur les nouveaux téléviseurs Samsung

Étant donné que les nouveaux modèles de téléviseurs Samsung n’ont pas Freeview préinstallé, vous pouvez acheter l’enregistreur Freeview moyennant des frais uniques. Ces boîtes d’enregistreurs sont disponibles entre 160 £ et 250 £. Avec ces enregistreurs, vous pourrez enregistrer vos chaînes, les mettre en pause et même les rembobiner. L’avantage supplémentaire d’obtenir un enregistreur est que vous pourrez regarder toutes les chaînes en qualité HD.

Connectez l’enregistreur à la source d’alimentation Branchez également une extrémité du câble HDMI dans l’enregistreur et l’autre extrémité dans le port d’entrée HDMI du téléviseur. Connectez l’antenne ou l’antenne à l’enregistreur. Assurez-vous que l’enregistreur d’antenne Avec tout connecté, allumez l’enregistreur ainsi que votre téléviseur Samsung. Basculez vers la source d’entrée correcte pour votre enregistreur sur le téléviseur. Votre enregistreur sera immédiatement configuré pour que vous puissiez profiter de toutes les chaînes. Si les chaînes ne s’affichent pas, vous devrez peut-être retourner votre boîtier d’enregistrement.

Réaccorder la boîte d’enregistrement Freeview

Si les chaînes ne s’affichent pas immédiatement, vous pouvez suivre ces étapes pour régler à nouveau le boîtier de l’enregistreur afin d’avoir immédiatement accès à toutes les chaînes de télévision gratuites.

Prenez la télécommande de votre boîtier enregistreur et appuyez sur le bouton Menu. Accédez à l’option Configuration ou Guide d’installation. Les options diffèrent en fonction du boîtier d’enregistrement que vous possédez. Le menu de configuration peut être protégé par un mot de passe. Vous pouvez soit 1234 ou 0000. Ou, vous pouvez vérifier avec le manuel d’utilisation fourni avec votre boîte d’enregistreur. Avec le menu déverrouillé, choisissez l’option de réinitialisation d’usine ou l’option de paramètres par défaut. L’enregistreur vous demandera si vous souhaitez supprimer toutes les chaînes. Sélectionnez OK ou Oui. Une fois les chaînes supprimées, l’enregistreur commencera automatiquement à rechercher de nouvelles chaînes. Lorsque toutes les chaînes ont été trouvées, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez maintenant regarder toutes vos chaînes de télévision de Freeview sur votre téléviseur Samsung.

Accédez à Freeview sur Samsung TV avec Roku ou FireStick

Si, pour une raison quelconque, Freeview n’est pas sur le Samsung Store et que la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez obtenir Freeview avec les appareils Roku et Firestick.

Connectez Roku ou Firestick à votre téléviseur Samsung. Ouvrez Roku Channel Store sur Roku ou Amazon Store sur Firestick. Recherchez Freeview, puis téléchargez-le sur votre téléviseur. Une fois téléchargé, ouvrez l’application, puis commencez à diffuser Freeview sur votre téléviseur Samsung. C’est ça.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez regarder les chaînes Freeview sur votre Samsung Smart TV. Qu’il s’agisse d’un ancien modèle ou d’un nouveau modèle, les chaînes Freeview sont facilement accessibles sur votre téléviseur intelligent Samsung. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

