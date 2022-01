Steam Deck : comment vérifier la date de livraison estimée de ma réservation ?

La sortie du Steam Deck approche. Valve a déjà confirmé la date limite pour les livraisons des premières unités : le 28 février. A partir de ce moment, les acheteurs de la première vague commenceront à recevoir leur appareil dans les jours suivants et commenceront ainsi à profiter de cet ordinateur au format de console portable. Selon le moment où nous avons précommandé le Steam Deck, la date de livraison varie car il a été attribué à une certaine vague. Nous vous expliquons comment vérifier la date d’expédition estimée de votre Steam Deck.

Approximativement quand mon Steam Deck sera-t-il expédié ?

Si vous avez un Steam Deck réservé, la façon de vérifier l’état de la commande et ainsi connaître la date de livraison estimée de votre unité est très simple. Tout d’abord, cliquez sur ce lien et connectez-vous avec le compte Steam avec lequel vous avez effectué le dépôt initial.

Ensuite, actualisez la page et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez la section Choisissez votre Steam Deck. Vous verrez apparaître les trois modèles avec leurs trois configurations et leur prix, mais aussi une petite annotation indiquant à la fois la date de votre réservation et la disponibilité prévue pour passer la commande. Si votre unité correspond à la deuxième vague par exemple, la date estimée sera le deuxième trimestre 2022. Si vous faites partie des premiers, vous la recevrez entre fin février et mars.

Quand recevrai-je la notification d’achat de Steam Deck ?

Quelle que soit la vague à laquelle appartient votre précommande Steam Deck, Valve enverra un e-mail au compte sur lequel vous avez déposé votre unité, vous informant que vous pouvez maintenant effectuer votre achat. A partir de ce moment, le délai est de 3 jours (72 heures) pour effectuer le paiement final. Le rythme d’envoi des réservations sera hebdomadaire ; C’est ainsi qu’ils le collectent sur le portail officiel.

Cela peut vous intéresser :