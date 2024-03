Comment obtenir gratuitement le nouveau skin de Midas dans Fortnite : dates et horaires de sa coupe

Midas est de retour dans Fortnite, non seulement avec son propre événement, mais aussi avec un nouveau tournoi appelé Coupe Ascension de Midas. Cette nouvelle compétition nous permet d’obtenir gratuitement le nouveau skin de Midas avant qu’il n’arrive en boutique si nous sommes assez bons pour nous classer dans une bonne position dans les classements de notre région. Dans cette news, nous vous donnons toutes les informations importantes, y compris les dates, les horaires et comment participer.

Coupe Ascension de Midas dans Fortnite : dates et horaires

Artwork officiel de la Coupe Ascension de Midas

La Coupe Ascension de Midas de Fortnite aura lieu le dimanche 24 mars 2024. Il s’agit d’un tournoi Solo Battle Royale. Nous mettrons à jour cette section dès qu’Epic Games aura annoncé les horaires spécifiques pour chaque région.

Les joueurs devront participer à un maximum de dix parties pendant une période de trois heures, où l’objectif est d’obtenir le plus de points possible en se classant haut dans chaque partie et en éliminant des ennemis.

L’attraction principale de ce tournoi est la possibilité d’obtenir gratuitement et avant qu’il n’arrive en boutique le nouveau skin de Midas, appelé Midas Ascendido.

Artwork officiel du nouveau skin Midas Ascendido et de ses accessoires

De plus, tous les joueurs qui participent et obtiennent au moins huit points recevront gratuitement l’image de chargement de « L’Ascension de Midas ».

Image de chargement « L’Ascension de Midas »

Conditions requises pour participer à la Coupe Ascension de Midas de Fortnite

Pour participer à ce tournoi Fortnite, notre compte doit remplir les conditions suivantes:

Avoir au moins 13 ans ou l’âge requis si supérieur à celui de notre pays de résidence.

Respecter les conditions d’utilisation d’Epic Games.

Avoir configuré l’authentification à deux facteurs.

Ne pas être affilié à Epic Games (être un employé ou un membre de la famille de la société).

Le nom d’utilisateur doit respecter le code de conduite d’Epic Games.

Le compte doit avoir un bon historique sans bannissements ni avertissements antérieurs et avoir un niveau de 15 ou supérieur.

Si nous remplissons ces conditions, il suffit de se connecter à Fortnite à la date et à l’heure indiquées en fonction de notre région, et de choisir le mode de jeu correspondant pour participer au tournoi.

Prix pouvant être remportés dans la Coupe Ascension de Midas de Fortnite

Voici la liste des prix de la Coupe Ascension de Midas :

Océanie

1er au 200e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

Asie

1er au 500e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

Moyen-Orient

1er au 200e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

Europe

1er au 2 600e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

Brésil

1er au 500e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

États-Unis

1er au 2 000e : skin Midas Ascendido, accessoire de sac à dos Cape du Roi Doré, pioche La Touche Dorée et enveloppement Ascension Dorée.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : image de chargement L’Ascension de Midas.

Système de notation de la Coupe Ascension de Midas de Fortnite

Voici comment les points seront attribués lors de la participation à la Coupe Ascension de Midas :

Victoire royale : 30 points

2e place : 25 points

3e place : 22 points

4e place : 20 points

5e place : 19 points

6e place : 17 points

7e place : 16 points

8e place : 15 points

9e place : 14 points

10e place : 13 points

De la 11e à la 15e place : 11 points

De la 16e à la 20e place : 9 points

De la 21e à la 25e place : 7 points

De la 26e à la 30e place : 5 points

De la 31e à la 35e place : 4 points

De la 36e à la 40e place : 3 points

De la 41e à la 50e place : 2 points

De la 51e à la 75e place : 1 point

Chaque élimination : 2 points

