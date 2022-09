Nouvel état des lieux pour PS4, PS5 et PS VR 2 annoncé : comment, où et à quelle heure voir l’événement d’aujourd’hui le 13 septembre

Nintendo Direct revient aujourd’hui, le 13 septembre à 16h00 (heure de la France), tout comme le State of Play, l’événement de Sony dédié à la plate-forme PlayStation. Cela a été annoncé par la société dans une nouvelle entrée sur son blog officiel, où elle a rappelé que le Tokyo Game Show approchait, donc « le moment est venu de célébrer les incroyables contributions créatives du Japon au développement de jeux vidéo ». Ce seront 20 minutes de « mises à jour exclusives et d’images de dix jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PS VR 2 ».

« Dans le flux de demain, nous partagerons des mises à jour sur nos incroyables partenaires japonais et d’autres surprises de développeurs du monde entier », publient-ils sur le blog.

Où regarder l’état des lieux

Comme les autres éditions de State of Play, PlayStation diffusera l’événement via YouTube. En dessous de ces lignes, nous vous fournirons le lecteur lorsqu’il sera disponible, bien que dans Netcost, nous mettions également à jour la section d’actualité avec les nouvelles les plus importantes de la présentation.

À quelle heure est l’état des lieux ?

France () : à 23h59

France (Îles Canaries) : à 22h59

Argentine : à 18h59

Bolivie : à 17h59

Brésil : à 20h59

Chili : à 17h59

Colombie : à 16h59

Costa Rica : à 15h59

Cuba : à 17h59

Equateur : à 16h59

El Salvador : à 15h59

États-Unis (Washington DC) : à 17h59

États-Unis (PT): à 14h59

Guatemala : à 15h59

Honduras : à 15h59

Mexique : à 16h59

Nicaragua : à 15h59

Panama : à 16h59

Paraguay : à 17h59

Pérou : à 16h59

Porto Rico : à 17h59

République Dominicaine : à 17h59

Uruguay : à 18h59

Venezuela : à 17h59

Source | PlayStationBlog