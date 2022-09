Ont-ils vraiment piraté TikTok ? Comment changer le mot de passe au cas où

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus importants au monde, qui a réussi à rattraper en popularité et en impact les traditionnels avec ses vidéos en direct et ses danses virales, et sur lequel il y a toujours une aura de mystère et de secret en raison de son D’origine chinoise, ce qui ne vous aide pas à offrir une image de transparence. Et maintenant, après un soupçon de piratage, la réponse de ByteDance n’a pas convaincu beaucoup de ceux qui l’utilisent quotidiennement.

TikTok a-t-il été piraté ?

La tranquillité dans le réseau social a duré jusqu’à ce qu’un groupe de pirates, dans un forum où des groupes de pirates se rencontrent, partagent des images d’une prétendue base de données qu’ils ont obtenue d’un serveur utilisé par TikTok. Au total, 2 000 millions d’enregistrements et 790 gigaoctets de poids pour un fichier contenant des données utilisateur, des statistiques de plate-forme, des éléments de code Source et bien plus encore.

Hasta aquí la versión de los hackers porque desde la red social se niega la mayor y no habla de que nadie haya aprovechado una brecha de seguridad para poner en riesgo la información personal de todos los millones de usuarios que están detrás de todas y cada una de les comptes.

C’est jusqu’à présent assez peu concluant; certaines données correspondent aux informations de production, bien qu’elles soient accessibles au public. Certaines données sont indésirables, mais il peut s’agir de données hors production ou de test. C’est un peu un sac mélangé jusqu’à présent. —Troy Hunt (@troyhunt) 5 septembre 2022

De Tik Tok, ils ont déclaré à The Verge que «Nous avons confirmé que les échantillons de données en question sont accessibles au public et ne sont dus à aucune compromission des systèmes, réseaux ou bases de données de TikTok. […] Nous ne pensons pas que les utilisateurs doivent prendre des mesures proactives et nous restons attachés à la sécurité de notre communauté mondiale. »

Troy Hunter, directeur régional de Microsoft et créateur du célèbre outil Have I Been Pwned, est venu souligner dans ses commentaires sur les réseaux sociaux qu’en analysant ces données volées, il ne dispose pas de preuves concluantes pour confirmer que TikTok a subi un piratage massif , et il semble plutôt qu’il pourrait s’agir de « données de test ou de non-production ».

Vous êtes à temps pour agir

Quoi qu’il en soit, et pendant que l’un et l’autre offrent la preuve de ce qui s’est passé, la chose la plus intelligente à faire est sûrement d’essayer par nous-mêmes de changer le mot de passe que nous utilisons au sein du réseau social. Et pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes que nous marquons ci-dessous:

Ouvrez l’application TikTok.

En bas à droite, appuyez sur l’icône Profil.

Allez maintenant en haut à droite et cliquez sur les trois lignes horizontales.

Sélectionnez l’option Paramètres et confidentialité dans le menu contextuel.

Sélectionnez maintenant Gérer le compte.

Cliquez sur Mot de passe et suivez toutes les étapes indiquées par le réseau social, comme la confirmation de votre numéro de téléphone si vous ne l’avez pas déjà fait.

En plus de ce changement de mot de passe, nous vous recommandons d’activer la vérification en deux étapes pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre profil TikTok, et pour ce faire, vous devez procéder comme suit :