Skate 4 réapparaît dans une courte vidéo: comment s’inscrire pour jouer dans les tests fermés

Le processus de développement du nouveau jeu vidéo de la saga Skate se poursuit chez Full Circle, le studio fondé pour façonner cet opus et ce qui est à venir. Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, l’équipe souhaite impliquer la communauté, c’est pourquoi elle a annoncé les premiers tests. La construction, oui, est très précoce, comme on peut le voir dans la très courte vidéo qui accompagne le tweet.

« Nous vous avons dit que nous étions de retour et nous y travaillons toujours, mais le moment est venu pour vous de voir ce que nous avons fait. Il est encore tôt, mais nous voulons bien faire les choses. Cela indique que nous voulons que vous en fassiez partie. Selon le communiqué, en tant que collaborateurs de Skate, les participants ont « la possibilité de jouer aux premières versions du jeu », ainsi que d’envoyer leurs retours tout au long du développement.

«Nous devons étendre l’accès au skate. Au fur et à mesure que le développement progresse pour garantir une expérience fluide, cela indique que nous ne pouvons pas confirmer dans combien de temps vous pourrez jouer. » Electronic Arts a ouvert un espace sur son site Web pour que tous ceux qui souhaitent faire partie de ce processus puissent s’inscrire, même si l’inscription ne garantit pas d’être sélectionné.

Comment s’inscrire au programme Electronic Arts PlayTesting

Tout d’abord, vous devez être connecté avec un compte EA. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Accédez à ce site Web et connectez-vous en cliquant sur « Connexion ». Suivez les étapes d’inscription.

Pour le moment, les tests sont effectués uniquement sur PC via Origin. Les joueurs sélectionnés devront signer un accord de confidentialité, ils ne pourront donc pas diffuser d’images ou de vidéos.

« Nous accordons l’accès aux joueurs beaucoup plus tôt que d’habitude dans l’industrie. Nous sommes passionnés par le skateboard et nous voulons nous assurer de développer le meilleur jeu possible. C’est pourquoi nous voulons que vous jouiez et que vous nous fassiez part de vos commentaires suffisamment tôt pour que nous puissions prendre des décisions et apporter des changements importants avant le lancement mondial « , expliquent-ils sur la page FAQ.

Skate n’a pas de date de sortie confirmée.

Source | EA