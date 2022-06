Fortnite PlayStation Cups en juillet 2022 pour PS4 et PS5 : dates, heures et comment participer

La Fortnite PlayStation Cup, exclusive à PS4 et PS5, revient en juillet 2022. Et il n’y en aura pas qu’une, mais il y en aura plusieurs. Ces événements compétitifs nous permettront de gagner des récompenses en espèces si nous sommes en règle. On vous dit ici tout ce qui a été annoncé sur ces nouveaux gobelets Fortnite Saison 3 :

Quand sont les Fortnite PlayStation Cups en juillet 2022 ?

Les Fortnite PlayStation Cups de juillet 2022 se déroulent les 7, 12, 21 et 24, à une heure qui change en fonction de notre région du jeu. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. Chaque Coupe aura un mode de jeu différent :

PlayStation Cup le 7 juillet 2022 : mode Architecte activé ; nous pouvons éditer toutes les constructions, y compris celles des rivaux. Mode solo, construction activée. Les 33 premiers de chaque région accèdent directement à la finale.

PlayStation Cup 12 juillet 2022 : équipement par défaut ; les joueurs commencent avec des armes et des objets depuis le début. Mode solo, construction activée. Les 33 premiers de chaque région accèdent directement à la finale.

PlayStation Cup le 21 juillet 2022 : mode solo, construction activée. Les 34 meilleurs de chaque région accèdent directement à la finale.

Comment participer aux Fortnite PlayStation Cups de juillet 2022 ?

Pour participer aux Fortnite PlayStation Cups de juillet 2022, nous devons nous connecter à Fortnite depuis une PS4 ou PS5 aux jours indiqués à l’heure qui correspond à notre région de jeu, et avoir au moins un compte de niveau 50. Nous devons également avoir un compte PlayStation Plus actif. Pour accéder au mode de jeu PlayStation Cup, depuis l’onglet Jouer :

Changez le mode en mode PlayStation Cup en appuyant sur le carré pour accéder à l’onglet Découvrir.

Faites défiler jusqu’à la section Compétitions Fortnite.

Sélectionnez Coupe PlayStation.

Dans chaque étape/coupe de qualification différente, les participants auront jusqu’à trois heures pour disputer jusqu’à dix matches où l’objectif est de gagner autant de points que possible en éliminant les adversaires et en se classant toujours bien.

Prix ​​​​de la Fortnite PlayStation Cup de juillet 2022

Voici la liste des prix pour les joueurs des PlayStation Cups de juillet 2022 :

toutes les régions

Pour avoir obtenu au moins 8 points dans Qualifier 1: Hawk Stance graffiti.

Pour avoir obtenu au moins 8 points dans Qualifier 2 : Boogie Force graffiti.

Pour avoir obtenu au moins 8 points dans le Qualifier 3 : Blue Ram Sprint graffiti.

Ces récompenses sont gratuites pour avoir obtenu 8 points dans les qualifications 1, 2 et 3

L’Europe 

1er 2 000 $

2e 1 800 $

3e 1 700 $

4e 1 600 $

5e 1 500 $

6e 1 400 $

7e 1 300 $

8e 1 200 $

9e 1 100 $

10e 800 $

11e au 20e 600 $

21e au 30e 500 $

31e au 60e 400 $

61e au 100e 200 $

États-Unis (côte est)

1er 1 600 $

2e 1 400 $

3e 1 300 $

4e 1 200 $

5e 1 100 $

6e 1 000 $

7e 900 $

8e 800 $

9e 700 $

10e 600 $

11e au 20e 500 $

21e au 50e 400 $

51e au 100e 200 $

États-Unis (côte ouest)

1er 1 400 $

2e 1 200 $

3e 1 100 $

4e 1 000 $

5e 900 $

6e 800 $

7e 700 $

8e 600 $

9e 500 $

10e 450 $

11e au 50e 400 $

51e au 100e 200 $

Brésil

1er 1 500 $

2e 1 300 $

3e 1 200 $

4e 1 100 $

5e 1 000 $

6e 900 $

7e 800 $

8e 700 $

9e 600 $

10e 500 $

11e au 50e 400 $

51e au 100e 200 $

Asie

1er 1 000 $

2e 850 $

3e 800 $

4e 750 $

5e 700 $

6e 650 $

7e 600 $

8e 550 $

9e 500 $

10e 450 $

11e au 50e 400 $

51e au 100e 200 $

Océanie et Moyen-Orient

1er 1 000 $

2e 800 $

3e 750 $

4ème 700 $

5e 650 $

6e 600 $

7e 550 $

8e 500 $

9e 450 $

10e 400 $

11e au 90e 200 $

Système de notation des Fortnite PlayStation Cups de juillet 2022

Victoire Royale : 30 points

2ème : 25 points

3ème : 22 points

4ème : 20 points

5ème : 19 points

6ème : 17 points

7ème : 16 points

8ème : 15 points

9ème : 14 points

10e : 13 points

11ème à 15ème place : 11 points

Chaque élimination : 1 point dans les qualifications 1, 2 et 3. Les éliminations ajouteront 2 points dans la finale de la Fortnite PlayStation Cup.

Ce sont des événements compétitifs de la saison 3 de Fortnite. Si vous souhaitez vous échauffer et préparer vos batteries pour ces nouvelles tasses, nous vous recommandons de consulter notre guide Fortnite, où nous vous indiquons, entre autres, où se trouvent des distributeurs automatiques ou comment améliorer les armes. Cette information peut vous sortir de plus d’un blocage.

Sources : Epic Games [1] [2]