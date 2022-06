Le lance-roquettes Gjallarhorn de Nerf de Destiny mesure plus de quatre pieds de long

En un mot: L’une des armes les plus emblématiques de la franchise Destiny est d’obtenir un homologue réel grâce à Nerf. Le Nerf LMTD Destiny Gjallarhorn est un blaster de taille adulte inspiré du lance-roquettes exotique du jeu. Le jouet 1: 1 présente les mêmes détails sculptés que vous trouverez sur l’arme du jeu et mesure plus de quatre pieds de long.

Il est livré avec trois obus Nerf Mega, qui contiennent chacun trois fléchettes Nerf Mega. Deux piles AA sont également nécessaires mais non incluses.

Le blaster fait partie de la gamme Nerf LMTD, qui fabrique des blasters de promotion croisée pour diverses marques telles que Nerf LMTD Halo Needler de l’année dernière. Il est recommandé à partir de 12 ans.

Le blaster surdimensionné est certainement un objet de collection soigné, mais ce n’est probablement pas quelque chose que vous voulez transporter sur le champ de bataille. C’est un peu comme les combats de pistolets à eau d’antan, où il y avait toujours un enfant qui se présentait avec le pistolet le plus gros et le plus méchant du quartier. Le problème était qu’il était trop lourd et peu maniable pour être réellement utile, et l’enfant finirait par être trempé en premier. C’est essentiellement cela, mais avec des fléchettes en mousse au lieu d’eau.

L’équipe des produits grand public de Bungie a mis au point un processus de précommande unique pour le Nerf LMTD Destiny Gjallarhorn.

Afin de vous assurer que les purs et durs obtiennent les premiers dibs, vous devrez terminer la quête en jeu dans le pack Destiny 2 : Bungie 30e anniversaire avant le 7 juillet pour déverrouiller le lance-roquettes afin de vous qualifier pour la fenêtre de précommande à accès anticipé. La fenêtre s’ouvre le 7 juillet et se poursuit jusqu’au 21 juillet. Les joueurs éligibles doivent être inscrits à Bungie Rewards et au Bungie Store pour acheter pendant la fenêtre d’accès anticipé. Toutes les unités restantes après la fenêtre d’accès anticipé seront disponibles pour tout le monde. Le prix est fixé à 185 $.