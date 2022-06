Hood : Outlaws & Legends, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store : comment les télécharger sur PC

Ni un ni deux, trois sont les jeux que l’Epic Games Store propose gratuitement durant la semaine du 30 juin au jeudi 7 juillet. En plus de Hood : Outlaws & Legends, les utilisateurs de la plateforme pourront acheter Iratus : Lord of the Dead et Geneforce 1 : Mutagen sans frais supplémentaires. Dans tous les cas, une fois réclamés vous pourrez les conserver définitivement.

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store a également dévoilé quels sont les prochains. À partir du 7 juillet, les joueurs pourront obtenir Ancient Enemy et Killing Floor 2.

Hood : Outlaw & Legends propose que deux équipes de joueurs s’affrontent pour prendre d’assaut des environnements patrouillés par des gardes. Chacun des protagonistes utilise ses propres compétences et pouvoirs, tout en s’infiltrant et en volant des trésors. Quand tout le reste échoue, rien de tel que de se battre dans un combat viscéral. Iratus, quant à lui, est un RPG tactique qui nous permet d’explorer des donjons dans un monde de dark fantasy. Comme pour Geneforce 1 : Mutagen, les joueurs sont plongés dans un RPG se déroulant en terrain extraterrestre.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

