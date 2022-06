Événement Fortnite x Fall Guys – Clash of Crowns : comment obtenir des prix gratuits

À partir du 29/06/2022 et pour un total de douze jours, l’événement Clash of Crowns est disponible dans Fall Guys. Cet événement à durée limitée nous permet d’obtenir gratuitement le nouveau skin Commander Mancake dans Fortnite ainsi que tous ses accessoires. Juste en dessous on vous dit tout sur cette nouvelle promotion Fortnite Saison 3 :

Événement Clash of Crowns dans Fall Guys: comment participer

L’événement Clash of Crowns se déroule dans Fall Guys, un jeu vidéo gratuit et disponible sur toutes les plateformes actuelles. Pour participer, il suffit de jouer à Fall Guys normalement. Voici toutes les missions disponibles dans ce jeu :

Jouez 10 tours dans n’importe quel spectacle (0/10) – Récompense dans Fall Guys : 300 mentions élogieuses ; Récompense dans Fortnite : Graffiti Mancake, Candy Mancake

Jouez 20 tours dans n’importe quel spectacle (0/20) – Récompense dans Fall Guys : 500 mentions élogieuses ; Récompense dans Fortnite : émoticône d’amour, Sweet Love

Jouez 40 tours dans n’importe quel spectacle (0/40) – Récompense dans Fall Guys : 800 mentions élogieuses ; Récompense dans Fortnite : accessoire de sac à dos en gaufrier

Jouez 70 tours dans n’importe quel spectacle (0/70) – Récompense dans Fall Guys : 1 000 mentions élogieuses ; Récompense dans Fortnite : Outil de collecte Sweet Bites

Jouez 100 tours dans n’importe quel spectacle (0/100) – Récompense dans Fall Guys : 1 200 mentions élogieuses ; Récompense dans Fortnite : skin Commandant Mancake

L’événement Clash of Crowns nous demande de jouer 100 tours de n’importe quel spectacle dans Fall Guys

En d’autres termes: en jouant à Fall Guys un total de 100 tours, nous obtiendrons 3 800 distinctions dans Fall Guys (l’une des devises du jeu), et le nouveau skin Commander Mancake avec tous ses accessoires dans Fortnite.

Ce sont les récompenses que nous pouvons obtenir dans Fortnite avec l’événement Fall Guys

Gardez à l’esprit que nous devrons être connectés à Fall Guys avec le même compte Epic Games avec lequel nous jouons à Fortnite afin que les récompenses des deux jeux soient correctement synchronisées lors de l’accomplissement des tâches. Chaque fois que nous nous connectons à Fortnite après avoir terminé une mission de l’événement Clash of Crowns dans Fall Guys, nous devrions automatiquement obtenir les récompenses correspondantes.

Sources : Fall Guys, Fortnite Battle Royale, propre élaboration