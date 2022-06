10 ans de Surface : Microsoft avait raison

La marque Surface vient d’avoir 10 ans. Ce n’est pas une mince affaire si l’on tient compte du peu de patience de Microsoft avec certains de ses produits. Une marque qui pendant des années était largement inconnue et que presque tout le monde reconnaît aujourd’hui comme synonyme de qualité, d’innovation et d’audace.

Les débuts rocheux de Surface

La surface a eu un début quelque peu difficile. Le lancement à la mode et soucoupé de la Surface RT n’a pas eu l’impact que Microsoft attendait, réalisant un volume de ventes inférieur aux prévisions. Les motifs ? Principalement deux : l’utilisation d’un système d’exploitation limité qui était un échec complet (Windows RT) et l’introduction d’un nouveau facteur de forme auquel les gens n’avaient toujours pas confiance.

Cependant, Microsoft, loin d’abandonner les premiers changements, a continué d’apporter de l’argent et de la confiance à la division Surface. Le reste appartient à l’histoire. Surface a grandi d’année en année et, avec des temps meilleurs et moins bons, a réussi à prendre pied sur le marché, en particulier dans le secteur commercial et administratif.

Le succès donne envie aux autres de vous imiter

Ce qui a commencé comme une marque associée à un produit spécifique (une tablette qui pourrait être transformée en ordinateur portable) englobe désormais bien plus. Surface, c’est désormais aussi un téléphone à deux écrans, un casque, un ordinateur portable classique, un convertible, un grand écran de bureau…

Cependant, et c’est ce dont je voulais vous parler, je crois que le plus grand succès de Surface ne réside pas dans sa croissance en tant que marque, mais dans sa capacité à définir des tendances et à être l’un des leaders de l’innovation dans l’industrie.

Cette innovation liée à la marque Surface a été particulièrement évidente avec le format associé à la Surface Pro, à tel point qu’Apple a créé la gamme iPad Pro et l’a accompagnée depuis 2019 avec le système d’exploitation iPadOS, essayant d’offrir une expérience similaire à celle de Surface mais avec un système d’exploitation entièrement fonctionnel tactile et beaucoup plus limité que MacOS et Windows 10/11. D’autres marques comme Huawei ont également créé leur propre alternative à la Surface Pro.

Surface Pro : problème d’identité ou vertu ?

En 2012, personne ne croyait que ce format serait un succès. Les gens pensaient : » Qu’est-ce que c’est ? Une tablette ou un ordinateur portable ? Pourquoi ne pas acheter un de ces deux produits à la place ? La réponse est claire : la polyvalence.

La Surface Pro n’a jamais essayé d’être une meilleure tablette qu’un iPad ou un meilleur ordinateur portable que n’importe quel ordinateur portable haut de gamme. Ne les affrontez pas. La Surface Pro est en concurrence pour une niche et se concentre sur un type de personne très spécifique : celui qui a besoin de portabilité et de confort sans renoncer à toutes les possibilités qu’offre un PC Windows.

Il est vrai que le principal manque des tablettes Surface au fil des ans a été précisément leur utilisation en tant que tablettes. Windows 10 était désastreux pour un usage tactile et l’absence d’applications et de programmes adaptés à cet usage n’aidait pas non plus. Microsoft essaie de changer cela avec Windows 11 mais il semble que nous soyons confrontés à une course vers le bas et nous devrons encore attendre pour voir les fruits. C’est le prochain grand défi de Surface : perfectionner le format qu’il a lui-même créé et ne pas laisser les autres (comme Apple) atteindre l’excellence avant lui).

En tout cas, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas nier : Surface a changé beaucoup de choses et a été bonne pour l’industrie. Son courage et son innovation ont été, avec ses erreurs et ses succès, une bouffée d’air frais dans un marché monotone et généralement conservateur. 10 ans se sont écoulés et j’espère que 10 autres passeront. Ils le méritent. Joyeux anniversaire!