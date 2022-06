Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase: comment voir, où, durée et à quelle heure l’événement d’aujourd’hui le 29 juin

Bien qu’il ait été présent à la Nintendo Direct Mini d’hier, Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope veulent tous les projecteurs pour lui et auront leur propre événement aujourd’hui 29 juin. Il s’agira d’un Showcase de 20 minutes dans lequel Ubisoft développera le jeu et toutes ses actualités. Ce n’est pas pour moins compte tenu du fait que nous connaissons déjà sa date de sortie et qu’elle approche à grands pas : le 20 octobre 2022.

Où voir la conférence Mario + Lapins Crétins : Les Étincelles de l’Espoir ?

L’événement peut être suivi en streaming via la chaîne YouTube d’Ubisoft. Nous prévoyons également que Netcost a déjà eu la chance de voir Mario + Rabbids Sparks of Hope en profondeur et nous vous ferons part de nos premières impressions à la fin du Showcase.

Showcase Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope : date et heure de diffusion

Comme nous l’avons dit, le Showcase du nouveau Mario + Lapins Crétins aura lieu aujourd’hui, 29 juin 2022. Il durera 20 minutes et commencera vers 18h00 (heure locale française). Au cas où vous nous lisiez depuis l’autre bout du monde, voici leur horaire global :

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Mario + Les Lapins Crétins : Les Étincelles de l’Espoir

En attendant ce qui est montré aujourd’hui, la bande-annonce Nintendo Direct Mini d’hier a servi à faire avancer certaines des petites surprises qui nous attendent dans Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’Espoir. C’est le cas de Bowser qui rejoint l’équipe. Le méchant principal de Mario rejoindra le plombier dans cette aventure, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Une entité cosmique maléfique connue sous le nom de Cursa a plongé la galaxie dans le chaos et volé son entourage, rendant Bowser aussi désireux que Mario, Luigi, Peach et les Lapins Crétins de la vaincre et de reconquérir son armée de sbires.

Laissant de côté Bowser, cette aventure nous emmènera à travers la galaxie à la recherche des Sparks, un mélange entre les Lapins Crétins et les Sparks de Super Mario Galaxy. A la manière des maxistars, à chaque fois que nous sortirons une Spark, elle rejoindra notre équipe et débloquera de nouveaux pouvoirs élémentaires dans les combats (feu, poison, électricité…). Parce que les combats sont une fois de plus la clé de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope. Ubisoft entend nous conquérir à nouveau avec un délicieux mélange de stratégie au tour par tour et d’action en temps réel à la manière de X-COM. Arrivera-t-il à lui donner un twist avec ce nouveau Mario Lapins Crétins et ainsi dépasser le méritoire 85 de Kingdom Battle dans Metacritic ?