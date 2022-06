Comment NieR: Automata fonctionnera-t-il sur Nintendo Switch ? Square Enix lève le doute

NieR: Automata The End of YoRHa Edition a été l’une des surprises que nous a laissées la dernière Nintendo Direct Mini. L’excellent travail de Yoko Taro avec Platinum Games, qui sortira sur Nintendo Switch le 6 octobre, a confirmé ses performances sur la console. La société indique que le framerate vise 30 fps dans les deux modes. Le seul changement est dans la résolution. Sur le dock, il fonctionnera à 1080p en mode natif, tandis que sur un ordinateur portable, il descendra à 720p.

Square Enix change de cap avec le transfert de ses jeux sur Nintendo Switch. Les deux compilations Kingdom Hearts et le troisième opus, par exemple, se présentaient sous la forme d’une version cloud. Cependant, avec NieR : Automata, ils ont choisi de développer un port dédié pour tirer parti de leur matériel. Pour le moment, on ne sait pas quelle équipe en est responsable.

Que comprend l’édition The End of YoRHa de Nier: Automata sur Nintendo Switch ?

NieR: Automata sur Nintendo Switch sera commercialisé sous l’édition The End of YoRHa, qui comprend tout le contenu post-lancement d’autres plateformes et quelques tenues exclusives.

Le point culminant est le contenu complémentaire 3C3C1D119440927, qui comprend trois défis de combat, un clip vidéo spécial, trois tenues et un accessoire Pod. Il sera accompagné du DLC 6C2P4A118680823, dont vous pouvez attendre les éléments suivants (dont quelques clins d’œil à NieR Re[in]œillet):

Réplique de carrosserie 2P (pour 2B)

Réplique de carrosserie 9P (pour 9S)

Réplique du corps de P2 (pour A2)

Uniforme YoRHa 1 (pour 2B)

Uniforme YoRHa 2 (pour 9S)

Prototype d’uniforme YoRHa (pour A2)

masque de renard blanc

masque de renard noir

ornement sous la lune

ornement floral ancien

Maman (pour le module 042)

Support (pour pod 153)

Source : Gamingbolt