Bitcoin a connu une résurgence ce mois-ci, mais l’hiver crypto est-il en train de dégeler ?

En bref : l’hiver crypto montre-t-il des signes de fin ? Bien que la plupart des prix symboliques soient loin de ce qu’ils étaient au début de l’année dernière et que de nombreuses entreprises licencient des travailleurs, Bitcoin a connu une légère résurgence depuis le début de 2023, atteignant son plus haut niveau depuis novembre.

Bitcoin a finalement franchi la barre des 20 000 dollars au cours du week-end, après avoir langui en dessous de ce cap depuis début novembre. BTC est actuellement à 21 161 $, et bien que ce soit environ 20 000 $ de moins qu’il y a 12 mois et loin du sommet historique de près de 69 000 $, c’est toujours un signe positif pour les investisseurs qui ont enduré l’année la plus difficile de la crypto à ce jour.

L’hiver cryptomonnaie de l’année dernière a débuté lorsque TerraUSD s’est effondré en mai et a été exacerbé par l’implosion de l’échange FTX. En plus de la chute des prix des actifs numériques, y compris les NFT, l’année dernière a vu des poursuites, des faillites et des milliers de pertes d’emplois dans l’industrie.

Certains analystes craignent que les choses ne s’aggravent en 2023, avec des prévisions de Bitcoin tombant à 10 000 $, voire 5 000 $. D’autres ont une perspective plus positive, estimant que BTC rebondira cette année à 50 000 $. Un capital-risqueur très optimiste pense qu’il atteindra 250 000 $, ce qui représenterait une augmentation d’environ 1 400 %.

Avec Bitcoin en hausse, il semble que les opposants pourraient se tromper. CNBC rapporte que les analystes attribuent le rebond à deux facteurs principaux, le premier étant la probabilité que les banques centrales ralentissent le rythme de hausse des taux d’intérêt, voire réduisent les taux, à mesure que l’inflation se refroidit – l’indice des prix à la consommation a diminué de 0,1 % en décembre .

L’autre facteur important serait les « baleines », ceux qui achètent de grandes quantités de BTC : seulement 97 adresses de portefeuille contrôlent 14,15 % de tous les Bitcoins. La société de données cryptomonnaies Kaiko écrit que la récente augmentation de la taille moyenne des échanges indique un regain de confiance dans le marché par les baleines.

Une autre influence serait la réduction de moitié, un événement qui se produit tous les quatre ans au cours duquel la récompense pour l’extraction de Bitcoin est réduite de moitié. Cela devrait faire grimper le prix de BTC, et bien que la prochaine réduction de moitié ne se produise pas avant 2024, elle suscite déjà plus de confiance dans l’avenir parmi les investisseurs.

La réalité, bien sûr, est que le prix de Bitcoin est imprévisible. Toute résurgence est une bonne nouvelle pour les acheteurs et les vendeurs, il y a beaucoup de signes positifs, et nous semblons avoir dépassé le pire de l’hiver crypto, mais les choses peuvent changer très rapidement dans le monde de la crypto-monnaie.