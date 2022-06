La Nouvelle-Zélande veut taxer les rots de vache et de mouton pour lutter contre le changement climatique

Les fermes sont parmi les principales sources d’émissions de méthane, c’est pourquoi la Nouvelle-Zélande entend taxer les exhalaisons et les flatulences des ruminants.

Le gouvernement néo-zélandais prépare un plan visant à taxer les émissions de méthane (CH4) rejetées dans l’environnement par les ovins et les bovins, une source majeure de ce puissant gaz à effet de serre. En termes simples, nous comptons mettre en place une taxe sur les rots et les flatulences des ruminants, riches en méthane. La raison est simple : on estime que chaque vache rejette chaque jour entre 250 et 500 litres de méthane dans l’atmosphère, un gaz qui, bien que moins persistant que le dioxyde de carbone, principal catalyseur du changement climatique, par unité émise et à court La fenêtre temporelle a beaucoup plus d’impact que le CO2. Autant dire qu’en 100 ans, comme l’explique la BBC, le méthane a un pouvoir calorifique entre 28 et 34 fois supérieur au dioxyde de carbone, alors qu’en 20 ans il atteint même 84 fois plus. Pas étonnant que la réduction drastique (également) des émissions de méthane soit considérée comme une stratégie fondamentale pour lutter contre le réchauffement climatique.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s’est tenue à Glasgow à la fin de l’année dernière – COP26 – plus de 100 pays ont pris la décision de réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030. Une initiative louable à laquelle elle a également rejoint la Nouvelle-Zélande, qui a une part importante des émissions dues aux immenses fermes. Qu’il suffise de dire que seulement environ 5 millions de personnes vivent dans ce magnifique pays océanique, mais il y a 10 millions de vaches et 26 millions de moutons. Environ 60 % des émissions mondiales de méthane dans l’atmosphère proviennent des activités humaines, réparties principalement entre celles générées par l’extraction du gaz naturel (par exemple par la tristement célèbre technique de fracturation hydraulique) et celles dues à l’agriculture. Les agriculteurs sont bien conscients de l’impact des émissions du bétail, et les agriculteurs néo-zélandais sont prêts à faire leur part pour lutter contre le changement climatique, même en payant une taxe supplémentaire, qui devrait entrer en vigueur en 2025.

« Nous travaillons avec le gouvernement et d’autres organisations sur ce sujet depuis des années, afin de parvenir à une approche qui ne perturbe pas l’agriculture en Nouvelle-Zélande, nous avons donc signé beaucoup de choses dont nous sommes satisfaits », a déclaré Andrew Hoggard, agriculteur. et agriculteur, a déclaré à la BBC le président national des Fermiers fédérés de Nouvelle-Zélande. Cependant, l’accord définitif n’a pas encore été trouvé. « Comme tous ces types d’accords avec de nombreuses parties impliquées, il y aura toujours quelques rats morts que vous devrez avaler. Il y a encore des écrous et des boulons à réparer, comme qui met réellement en œuvre le régime, donc il y a encore des choses à travailler avec le gouvernement », a ajouté l’agriculteur, espérant un accord de compromis acceptable pour tous. Avec le produit des taxes, des initiatives pour une agriculture plus éco-durable seront promues.

Les ruminants tels que les bovins émettent du méthane en raison de la présence de bactéries méthanogènes dans le système digestif, en particulier dans le rumen, ce qui provoque une libération constante de gaz à effet de serre par les expirations respiratoires et les éructations. Les flatulences jouent également un rôle, mais nettement moins que ce qui est libéré par la bouche. Pour cette raison, certains ingénieurs développent des masques spéciaux à porter par les vaches, capables de réduire considérablement (d’environ 60 %) le méthane rejeté dans l’environnement. Néanmoins, l’élevage reste parmi les principaux catalyseurs du réchauffement climatique ; il suffit de dire que vingt grandes industries de l’élevage émettent autant de CO2 que l’Allemagne et la France, tandis que les cinq premières polluent comme l’une des principales industries pétrolières, comme l’a révélé le rapport « Atlas de la viande : faits et chiffres sur les animaux que nous mangeons 2021 » . Sans surprise, choisir une alimentation basée principalement sur des aliments à base de plantes est considéré comme l’un des meilleurs choix personnels que nous puissions faire pour protéger la planète.