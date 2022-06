Des avatars personnalisables arrivent également sur TikTok

Pour ceux qui ont peu de patience, il existe déjà des créations prédéfinies, sinon il est possible de s’appuyer sur une série d’options pour donner vie à des avatars extrêmement caractérisés.

Aujourd’hui, TikTok accueille les avatars personnalisables dans le monde entier. Un chemin déjà emprunté par Snapchat avec Bitmoji, par Apple avec Memoji et par Meta avec ses avatars 3D. Mais comment fonctionnent-ils sur TikTok ? Accédez simplement à l’appareil photo de l’application en mode selfie pour vous voir transformé en avatars personnalisables. Pour ceux qui ont peu de patience, il existe déjà des créations prédéfinies, sinon il est possible de s’appuyer sur une série d’options pour donner vie à des avatars extrêmement caractérisés.

De la couleur de la peau aux cheveux, en passant de la forme du visage à la présence d’accessoires comme les piercings et le maquillage : les possibilités de personnalisation sont vraiment nombreuses. Une fois que vous avez créé votre avatar en 3D, vous pouvez l’utiliser pour enregistrer des vidéos avec ces fonctionnalités. Chaque création est capable de capter les expressions et les mouvements de la flûte à bec, ce qui élargit le champ des possibles.

Malgré les différentes options présentes, TikTok dit vouloir rendre cette nouvelle fonctionnalité encore plus inclusive. L’entreprise continuera donc « d’améliorer et d’innover pour s’assurer que l’expérience est vraiment représentative de tout le monde sur TikTok ». Pour pouvoir créer votre avatar, accédez simplement à l’écran de sélection des effets et recherchez « TikTok Avatars » ; une fois identifié, il suffit de sélectionner le bouton « + » pour accéder à l’éditeur.

Le fait que même la célèbre plateforme chinoise se soit ouverte aux avatars personnalisables dénote la volonté des réseaux sociaux de permettre aux gens de communiquer au sein de leurs univers numériques sans avoir besoin de « mettre leur visage ». Presque une sorte de protection pour ceux qui interagissent avec des millions d’utilisateurs. Désormais, Apple et Snapchat autorisent l’utilisation d’avatars 3D pour communiquer avec leurs amis, tandis que sur TikTok le discours est différent, puisque les contenus publiés peuvent aussi atteindre des inconnus. Ce n’est pas un hasard si, dans le réseau social chinois, on peut combiner l’avatar avec les effets vocaux préexistants pour obtenir davantage d’anonymat et protéger son identité. Une tendance qui a déjà frappé YouTube, avec de plus en plus de créateurs de contenu numérique – VTubers – sur la crête de la vague.