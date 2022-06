Windows App Sdk 1.1 Arrive Avec De Nouvelles Fonctionnalités Importantes

Windows App SDK (anciennement connu sous le nom de Project Reunion) est le dernier pari de Microsoft pour créer des applications natives pour Windows 10 et Windows 11. Avec cet ensemble d’outils, Redmond cherche à unifier Win32 et UWP afin que les développeurs puissent créer des applications puissantes, modernes et sûres dans votre système d’exploitation.

Maintenant, Microsoft a publié une nouvelle version du SDK, atteignant la version 1.1 du SDK Windows App. Cette mise à jour inclut des améliorations importantes permettant aux développeurs d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à leurs applications, telles que les effets Mica et Acrylique dans WinUI 3, l’élévation en tant qu’administrateur et l’amélioration des performances.

Windows App SDK 1.1 intègre Mica et Acrylic, entre autres nouvelles fonctionnalités

Windows App SDK 1.1 intègre les effets Mica et Acrylic en utilisant WinUI 3 pour développer l’interface de l’application. De plus, les développeurs pourront intégrer la possibilité de lancer l’application avec élévation, afin qu’ils puissent accéder aux paramètres Windows réservés aux administrateurs uniquement.

De leur côté, les applications packagées en MSIX, semi-packagées ou simplement décompressées pourront lancer des notifications Windows, aussi bien en local que depuis des services cloud. De plus, les applications créées avec Windows App SDK 1.1 bénéficieront d’une amélioration des temps d’ouverture d’environ 9 % par rapport aux mêmes applications créées avec la version 1.0 du SDK.

Les nouvelles API de fenêtre permettront un ordre relatif des fenêtres le long de l’axe Z. Les développeurs optant pour des barres de titre personnalisées pourront également utiliser des barres plus hautes pour améliorer la compatibilité avec les environnements tactiles et auront la possibilité de choisir la taille de la fenêtre en fonction du taille de l’écran du client.

Enfin, une autre des améliorations apportées par Windows App SDK 1.1 est que les développeurs pourront définir des options de redémarrage et de récupération pour les applications. Ainsi, si l’application plante, se ferme ou est mise à jour, ils pourront récupérer l’état précédent de l’application. La même chose se produira si c’est le système d’exploitation qui souffre d’un problème.