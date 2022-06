Nouveau Surface Laptop Go 2 : amélioration d’un excellent produit

Il y avait eu un certain nombre de rumeurs concernant un remplacement du Surface Laptop Go. Il s’agissait d’un ordinateur portable « plus abordable » au sein de la famille Surface et il l’a fait avec quelques sacrifices comme nous l’avons souligné dans notre revue Surface Laptop Go. Vient maintenant sa deuxième itération avec quelques corrections par rapport à son prédécesseur.

Surface Laptop Go 2, une légère rénovation axée sur les détails

Le Surface Laptop Go 2 est désormais légèrement plus cher que son prédécesseur. C’est en hausse de 50 $, mais Microsoft compense avec un meilleur stockage. La société propose désormais 128 Go de stockage au lieu du maigre eMMC de 64 Go dans la configuration de base du Surface Laptop Go d’origine. Microsoft a également remplacé le processeur Intel Core i5 de 10e génération par le nouveau processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération et a ajouté une nouvelle version avec 16 Go de RAM.

Autre changement, le Surface Laptop Go 2 propose quatre couleurs : Ice Blue, Sandstone, Platinum et le nouveau Sage. Microsoft promet jusqu’à 13,5 heures d’utilisation, une caméra HD améliorée (toujours en 720p) et de meilleurs thermiques qui rendent l’ordinateur portable moins bruyant. D’autres aspects de l’ordinateur restent inchangés, ce qui signifie que les utilisateurs doivent gérer seulement 4 Go de RAM dans la configuration de base et pas de clavier rétroéclairé.

Il semble que Microsoft continue d’améliorer petit à petit les conceptions de Surface et le Laptop Go ne fait pas exception. Nous verrons si pour la troisième édition nous voyons des changements dans la conception avec un meilleur écran et une meilleure ergonomie du clavier entre autres. Pendant ce temps, cette deuxième édition laisse l’eMMC derrière et nous espérons qu’il en sera de même avec d’autres produits Surface. L’écran et le stockage étaient nos plus grandes plaintes.

Prix ​​et disponibilité

Le Surface Laptop Go 2 arrivera le 7 juin pour les entreprises, et les particuliers devront attendre le 19 juillet. Nous vous laissons ci-dessous les prix officiels de cet appareil, du Microsoft Store, à défaut de connaître le dernier aspect pour les entreprises.