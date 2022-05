Le châssis de jeu en plein air Antec Cannon vous permet de monter le GPU verticalement à l’avant ou sur le côté gauche

En un mot : si vous jouez à des jeux PC dans une pièce hermétiquement fermée ou si vous parvenez à garder la poussière et l’humidité à distance, alors le châssis de jeu Cannon d’Antec devrait être sur votre radar. Non seulement il laisse le haut ouvert aux éléments externes, mais sa conception unique permet également l’installation de deux boucles de refroidissement liquide séparées et vous permet de monter votre GPU verticalement à l’avant ou sur le côté gauche.

La plupart des châssis de jeu ont une disposition standardisée pour l’installation des composants, mais le boîtier Cannon en plein air d’Antec semble ébranler cette formule en vous permettant de monter le GPU à l’avant, là où un radiateur serait normalement placé. Un câble de montage PCIe 4.0 est inclus dans la boîte, au cas où vous voudriez emprunter cette voie et montrer votre GPU avec un maximum de style.

L’avant a également des supports mobiles pour plus de flexibilité, avec les E/S habituelles maintenant situées sur le côté inférieur gauche du boîtier. Pour ceux qui cherchent à monter le GPU sur le côté gauche, les utilisateurs peuvent l’installer latéralement ou le monter verticalement avec le support GPU inclus. Alternativement, ils peuvent installer une pompe à eau à côté de la carte mère si la carte va à l’avant.

Antec indique que les utilisateurs avancés de PC-DIY peuvent installer jusqu’à quatre radiateurs dans ce cas, avec un support pour jusqu’à 3 unités de 360 ​​mm simultanément. Pendant ce temps, le châssis pleine tour lui-même mesure 604 x 261 x 481 mm (PxLxH) avec prise en charge des cartes eATX, ATX, micro-ATX et mini-ATX.

Le Cannon peut accueillir des GPU à triple emplacement haut de gamme comme l’Asus Strix 3090 ou un MSI RTX 3090 SUPRIM, et dispose de suffisamment d’espace pour loger une alimentation de 270 mm de long. En termes d’emplacements dédiés pour les disques de stockage de 2,5 pouces/3,5 pouces, les utilisateurs peuvent installer 2 SSD de 2,5 pouces, un seul disque de 2,5 pouces et/ou un seul disque dur de 3,5 pouces pour un total de quatre configurations.

Antec note que le châssis Cannon en alliage d’aluminium présente des bords de panneau bien traités, des panneaux encliquetables à l’intérieur et dispose d’un espace dédié de 33 mm de large pour la gestion des câbles au centre et au bas du boîtier pour un look plus propre. Sans surprise, ce boîtier « élite » est plutôt cher et est actuellement disponible au Royaume-Uni pour 399,98 £ (~ 500 $) et en Espagne pour 479,95 €.