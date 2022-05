Microsoft Designer, un pari très social

Il semble que peu importe le degré de secret de la part de Microsoft, les choses fuient toujours. Nous avons eu quelques semaines très calmes en raison du prochain événement Build 2022 qui aura lieu du 24 au 26 mai. À Redmond, ils sont très prudents, mais les fuiteurs sont encore plus vigilants. Aujourd’hui, nous vous informons sur Microsoft Designer et sur son utilité.

Microsoft Designer, des outils web pour une touche sociale

Le leaker bien connu WalkingCat a rendu compte d’un nouvel outil appelé Designer et a publié une série de captures d’écran. Sur cette base, nous pouvons comprendre ce que Microsoft recherche avec ce nouvel utilitaire.

Concepteur Microsoft pic.twitter.com/qK1S9MW6Lq – Chat qui marche (@_h0x0d_) 16 mai 2022

L’objectif est d’offrir un moyen simple et confortable de créer des photos et des images plus surprenantes pour les réseaux sociaux. Tout comme PowerPoint le fait déjà en suggérant des designs, ici il pourrait suggérer un design pour les réseaux sociaux, soit pour une image, soit pour une succession d’images. L’IA est à nouveau à notre disposition, en l’occurrence sur différentes photos.

La première chose que les gens ont remarquée, c’est que cela fonctionne avec les comptes Microsoft « domestique » éliminant la possibilité qu’il s’agisse d’un outil commercial. Certains se sont engagés à unifier Clipchamp et cet éditeur de photos et à proposer les deux outils sous le même label. Cela pourrait être comme le retour des outils Expression de Microsoft qui rappellent tant de bons souvenirs.

La vérité est que ces dernières années, nous avons vu différents outils Microsoft axés sur la photographie et cet utilitaire permettrait à la plupart des utilisateurs à domicile de donner à leurs photos une touche créative. Il faudra patienter une semaine pour savoir si Designer se dévoile ou s’il attend toujours patiemment sa sortie. Le style visuel des boutons et autres suit la même structure Clipchamp et c’est peut-être ce que recherchent les gens de Redmond.