Microsoft Teams peut désormais être téléchargé depuis le Microsoft Store

Le nouveau Microsoft Store fourni avec Windows 11 (bien qu’il ait également atterri dans Windows 10) a été créé non seulement avec l’intention d’être plus rapide et plus beau que son prédécesseur, mais surtout pour être plus utile. Qu’est ce que ça signifie? Accepte beaucoup plus d’applications. Aujourd’hui c’est au tour de Microsoft Teams.

Oui, je sais, il semble impossible que Microsoft Teams, un produit si important de l’entreprise, ne soit pas encore disponible dans le Store, mais c’est ainsi que notre bien-aimé Microsoft est.

Jusqu’à présent, Microsoft Teams ne pouvait être téléchargé qu’à partir de la page officielle du produit. La décision de l’apporter au Microsoft Store est aussi logique que tardive. Pourquoi leur a-t-il fallu si longtemps ? Nous ne le saurons probablement jamais. La nouvelle a été donnée par Mik Chernomordikov sur Twitter (Directeur des partenaires applicatifs et de l’écosystème de développement chez Windows).

Le Microsoft Store et sa croissance constante

Ce qui est un fait, c’est que le Microsoft Store se développe depuis des mois à un rythme jamais vu auparavant grâce aux nouvelles politiques plus « ouvertes » du géant nord-américain. La possibilité de télécharger des applications sans emballage, d’héberger des applications sur leurs propres CDN ou d’utiliser des passerelles de paiement autres que celles de Microsoft fait la différence.

Nous vous avons récemment informé que Microsoft vous permettait déjà d’installer des applications Office individuellement à partir du Store, ce n’était donc qu’une question de temps avant que Teams ne rejoigne l’équipe.

Beaucoup ont rejoint le Microsoft Store ces derniers mois, dont des applications de renom telles que CCleaner, Audacity, Firefox, Opera ou encore Epic Games Store. Seul le temps nous dira où se situe le plafond de ce nouveau Store qui nous annonce de si bonnes nouvelles à bien des égards. Ceci est le chemin!

