La marque audio japonaise Onkyo dépose le bilan

En bref : le fabricant japonais d’équipements audio Onkyo a récemment déposé son bilan, citant un passif total de 3,1 milliards de yens (24 millions de dollars). Selon un rapport de Nikkei Asia, une incapacité à suivre le rythme des changements dans la façon dont les gens écoutent de la musique a conduit à la disparition de l’entreprise.

Onkyo a été créé en 1946 et est finalement devenu un nom très respecté dans la communauté audiophile, en grande partie grâce à ses récepteurs AV. Les marques japonaises telles que Onkyo, Pioneer et Sony ont explosé dans les années 90 avec la popularité des systèmes stéréo à composants de type tour.

Le marché a commencé à changer dans les années 2000, cependant, avec l’avènement des MP3, l’iPod d’Apple récemment abandonné et plus tard, les smartphones et les services de musique en streaming. Les grands systèmes stéréo domestiques sont tombés en disgrâce auprès des consommateurs qui étaient désormais plus intéressés par des systèmes plus élégants comme les barres de son et les solutions mobiles.

Onkyo a tenté de rester pertinent en lançant une série d’écouteurs et d’écouteurs les années suivantes.

En 2015, la société a tenté de renforcer ses activités avec l’achat de la division d’électronique grand public de Pioneer, mais n’a jamais été en mesure de redresser complètement le navire. Il a évoqué la possibilité d’une radiation de la cote de la Bourse de Tokyo en janvier 2021 et peu de temps après, Voxx International et Sharp Corporation ont acheté Onkyo. En août, l’équipementier audio a en effet été radié de la bourse.

Le rapport de Nikkei Asia note que Voxx et Sharp continueront probablement à utiliser le nom de marque Onkyo.