Une fuite suggère que l’UE combattra la domination d’iOS WebKit

Pourquoi c’est important : Actuellement, Apple exige que tous les navigateurs Web iOS utilisent WebKit, le moteur qui alimente son navigateur Safari. Beaucoup considèrent cette politique comme anticoncurrentielle, et elle pourrait devenir la cible de la prochaine loi sur les marchés numériques de l’Union européenne.

Récemment, un projet non publié de législation de l’Union européenne a fait l’objet d’une fuite. Le nouveau projet de loi sur les marchés numériques (DMA) ajoute un langage distinguant les moteurs de navigateur Web pour la protection contre les « gardiens ». Cela ressemble à une attaque directe contre l’exigence d’Apple selon laquelle les navigateurs iOS utilisent son moteur WebKit.

La législation stipule que lorsqu’un contrôleur d’accès impose un moteur de navigation aux développeurs, il contrôle efficacement les fonctionnalités des navigateurs d’une plate-forme et d’autres applications basées sur des logiciels Web. Si le DMA prend effet avec ce langage, cela pourrait obliger Apple à autoriser des moteurs de navigation alternatifs, tels que Chromium. Sur les PC, Chromium est la base de Google Chrome, Microsoft Edge, Opera et de nombreux autres navigateurs.

Les développeurs célébreront probablement le nouveau règlement. Plus tôt cette année, un groupe de développeurs a formé Open Web Advocacy, avec la fin de l’exigence WebKit d’Apple comme objectif principal. Le groupe affirme que l’imposition de WebKit aux développeurs étouffe l’innovation et menace tout l’avenir du développement d’applications.

Les navigateurs Web ne sont pas le seul domaine où le DMA attaque la politique d’Apple. En mars, le Conseil européen et le Parlement européen se sont mis d’accord sur le libellé de la loi qui obligerait les détenteurs de plates-formes comme Google et Apple à autoriser d’autres méthodes de paiement et le chargement latéral d’applications. Apple va certainement essayer de lutter contre la législation.