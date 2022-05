Un administrateur informatique écope de sept ans de prison pour avoir détruit les serveurs d’une entreprise

Facepalm : Il n’est pas rare que des personnes mécontentes de leur travail fassent des bêtises pour montrer leur mécontentement. Cependant, il pourrait être judicieux de limiter au moins le comportement à des actes qui ne les mèneront pas en prison. Un informaticien chinois a appris cette leçon à ses dépens après avoir été condamné à une peine de prison ferme pour avoir « saboté » les serveurs de son employeur.

Un administrateur informatique mécontent d’une société immobilière a été condamné à sept ans de prison pour avoir vidé les serveurs financiers de son employeur. Le travailleur de 40 ans a tenté de rendre les données irrécupérables, provoquant la lourde sanction. Cependant, l’entreprise a pu reconstruire les bases de données et ressaisir les données perdues à grands frais.

Le média chinois Bejing Roar note que l’administrateur de la base de données Han Bing avait averti à plusieurs reprises la direction de son employeur, Lianjia, des failles dans la sécurité de sa base de données. Bing aurait voulu leur donner une leçon, alors il a effacé quatre serveurs contenant les informations financières de l’entreprise.

La firme de courtage immobilier a immédiatement lancé une enquête. Il a rapidement réduit sa liste de suspects à cinq personnes disposant de privilèges administratifs sur les serveurs, dont Bing. Quatre employés ont pleinement coopéré avec la direction et ont remis leurs ordinateurs portables et leurs mots de passe. Cependant, Bing a refusé de donner son nom d’utilisateur et son mot de passe, affirmant que son ordinateur portable contenait des informations privées.

Il a accepté de permettre aux enquêteurs d’accéder à son ordinateur portable en sa présence, mais ils n’ont trouvé aucune preuve que Bing avait fait la falsification. Cependant, ils ont déterminé qu’il aurait pu effacer les traces de l’ordinateur portable. Ils ont donc commencé à parcourir les journaux des serveurs et à analyser les images de surveillance.

Les enquêteurs ont trouvé le nom d’hôte, les adresses MAC et les adresses IP de l’ordinateur portable de Bing dans les enregistrements du serveur au moment des effacements. Ils ont confirmé son accès avec des images de vidéosurveillance horodatées. Aucun des quatre autres administrateurs n’avait accédé aux serveurs à cette époque. Ils ont déterminé que Bing avait utilisé les commandes « shred » et « rm » pour supprimer et rendre les données irrécupérables.

Après un appel rejeté, les tribunaux ont reconnu Bing coupable de sabotage de systèmes informatiques et l’ont condamné à sept ans de prison. Il doit également débourser 30 000 dollars (environ 200 000 yuans) en dédommagement.

Crédit image : Hafizi