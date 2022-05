Le passage de PUBG au free-to-play le ramène au sommet des charts Battle Royale

Récapitulatif : Plus tôt cette année, le parent de PUBG, Krafton Studios, a tenu parole et a complètement introduit le populaire jeu de bataille royale dans l’arène du jeu gratuit (F2P). Avant cette transition, le jeu devait être acheté par les joueurs sur PC et sur console. Cette décision a aligné les versions PC et console sur PUBG Mobile, et a suivi plusieurs autres jeux populaires basés sur Battle Royale. Cela a également apporté au grand-père du genre BR un énorme coup de pouce en termes de joueurs actifs et de transactions dans le jeu.

La transition vers un modèle free-to-play a entraîné une résurgence de la base de joueurs de PUBG, affichant une augmentation de plus de 480 % dans la semaine suivant la transition. La poussée a rivalisé avec les taux de croissance du jeu enregistrés lors de sa sortie originale en 2017.

Vendredi, Krafton a publié son dernier rapport sur les résultats, qui affiche une augmentation impressionnante des bénéfices et des revenus globaux. Selon le rapport, les revenus de la société mère PUBG au premier trimestre ont augmenté de plus de 400 millions de dollars, tandis que les bénéfices d’exploitation ont atteint 241,9 millions de dollars. La croissance des bénéfices représente une augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente et un impressionnant 628 % par rapport au trimestre précédent.

Une grande partie de la reprise de la croissance est attribuée à la transition F2P, avec des données montrant que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) a approximativement triplé par rapport aux chiffres de l’année précédente. La hausse du nombre d’utilisateurs et de revenus est directement liée à la diminution des besoins en coûts d’exploitation de l’entreprise et à l’élimination des coûts liés aux stocks qui ont une incidence sur le résultat budgétaire.

Selon le rapport, 95 % des nouveaux revenus de 2022 ont été générés par les marchés internationaux en dehors de la Corée du Sud. PUBG Mobile a également connu une croissance significative, enregistrant une forte augmentation des téléchargements et une augmentation de 307 millions de dollars de revenus au cours de la même période de référence.

Comme d’autres jeux Battle Royale, PUBG ne dépend plus des coûts de licence logicielle des joueurs PC et console, mais plutôt de tous les achats dans le jeu pour générer des revenus. Cette décision nivelle le terrain de jeu avec d’autres titres populaires gratuits tels que Apex Legends, Fortnite et Warzone, qui génèrent tous des revenus grâce à des achats dans le jeu pour du contenu, des skins et d’autres fonctionnalités cosmétiques permettant aux joueurs de se séparer de millions de d’autres joueurs tirent pour une victoire.