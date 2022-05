Intel pourrait lancer des cartes de bureau Arc Alchemist autour de Computex, à des prix compétitifs

Moulin à rumeurs : la fenêtre d’opportunité d’Intel pour gagner du terrain sur le marché des GPU de bureau se ferme, et l’entreprise le sait. Les initiés de l’industrie affirment que Team Blue a contacté ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour accélérer le lancement de ses GPU de bureau Arc A-series. Et le meilleur de tous, le prix pourrait être suffisamment bas pour voler du tonnerre à ses rivaux Nvidia et AMD, du moins dans le segment des performances grand public.

Dans moins d’une semaine, AMD fera un dernier effort pour la génération de GPU RDNA 2 avec des cartes graphiques mises à jour de la série RX 6000. Pendant ce temps, Intel s’est efforcé de préparer ses GPU Arc Alchemist de bureau, mais même les versions pour ordinateurs portables annoncées il y a plus d’un mois manquent à l’appel.

La fenêtre de sortie officielle d’Intel pour les GPU Arc de bureau est la « fin du deuxième trimestre », donc compte tenu du lancement papier des versions mobiles, vous vous attendez à ce que la même chose se produise avec le reste de la famille Alchemist. En d’autres termes, Intel pourrait annoncer les nouveaux produits en juin et leur laisser quelques mois pour se propager via différents canaux de sortie.

Cependant, de nouveaux rapports suggèrent que Team Blue explore l’idée d’une révélation au Computex, qui accueillera un mélange d’événements en personne et en ligne du 24 mai au 27 mai. Plusieurs initiés de l’industrie de Taïwan affirment qu’Intel veut surfer sur la vague de couverture médiatique entourant le salon Computex, où plusieurs annonces sont attendues de sociétés comme AMD, Arm, Asus, IBM, Microsoft, MSI, Nvidia, Qualcomm, Supermicro, Zotac, Acer, Gigabyte et Kioxia.

Intel n’a pas encore réglé les détails avec ses partenaires, mais l’idée est d’annoncer les cartes graphiques Arc A580 et Arc A750 plus tard ce mois-ci et de les mettre en vente début juin. L’Arc A380 d’entrée de gamme sortirait de la couverture fin juin et arriverait sur le marché en juillet, tandis que le modèle phare Arc A780 atterrirait entre août et septembre.

Garder la carte graphique haut de gamme Intel Arc Limited Edition pour plus tard présente quelques défis car il n’y aura pas d’effet de halo pour engloutir le reste de la gamme. Dans le même temps, Intel lancera ses GPU Arc de bureau lorsque les prix et la disponibilité des GPU s’amélioreront considérablement chaque mois.

À en juger par les premiers benchmarks, les performances des prochains GPU Arc de bureau n’auront rien de spectaculaire, donc demander une prime par rapport aux offres équivalentes de Nvidia et AMD serait une erreur. Les dernières rumeurs indiquent des PDSF allant de 150 $ pour l’Arc A380 (performances de type RX 6500 XT/GTX 1650) à 350 $ pour l’Arc A750 (performances de type RX 6600XT/RTX 3060).

Si cela est vrai, cela pourrait être une aubaine pour les joueurs qui ne peuvent pas attendre les files d’attente de nouvelle génération de Nvidia et AMD et qui sont parfaitement satisfaits de l’exécution de jeux modernes à 1080p et des détails moyens à élevés. On pourrait également affirmer qu’Intel a raté une occasion en attendant aussi longtemps pour lancer ses cartes graphiques de bureau. Cependant, la lenteur du développement des pilotes suggère que Team Blue a probablement rencontré un problème ou deux dans le département logiciel.