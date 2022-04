Les photos de Google Pixel Watch fuient, confirmant un facteur de forme arrondi avec une couronne

Facepalm : Vous vous souvenez quand un employé d’Apple a laissé son prototype d’iPhone de première génération dans un bar ? On y va encore une fois. Une source anonyme affirme avoir trouvé un prototype de Google Pixel Watch dans un restaurant quelque part aux États-Unis.

Android Central s’est retrouvé avec des images exclusives de ce qui pourrait être la Pixel Watch de Google. Les images ne sont pas les mêmes que les rendus divulgués par Jon Prosser il y a deux semaines. Ce sont des photos de ce qui semble être un vrai prototype.

La montre ressemble aux rendus divulgués par Prosser – elle est ronde et a une couronne de montre. Cependant, il est également nettement plus épais. De plus, il y a deux boutons de chaque côté de la couronne, qui ne sont pas présents dans les rendus.

Malheureusement, nous ne savons pas ce que font les boutons car la montre n’est pas opérationnelle, ou si c’est le cas, il existe une astuce pour la faire démarrer. Le chercheur a essayé de l’allumer et a été accueilli par un écran de démarrage avec un logo Google blanc, puis plus rien.

Il y a une interface à quatre broches d’un côté qui est susceptible d’être testée. Il se peut que le prototype doive être connecté à un périphérique secondaire pour démarrer un système d’exploitation. Apple a fait quelque chose de similaire pour garder les développeurs compartimentés. Il n’y aurait pas besoin d’un tel connecteur dans le produit final, de sorte que cette interface n’est pas susceptible de rester. Une autre caractéristique notable comprend un capteur à l’arrière, probablement un moniteur de santé similaire à une Apple Watch.

Les images de la fuite précédente montraient un bracelet avec un mécanisme de fermeture arrière caché unique, tandis que ce prototype a une fermeture plus traditionnelle. La bande du prototype pourrait être temporaire, une autre venant avec la sortie de l’appareil.

Bien sûr, comme il s’agit d’un prototype (l’emballage en dit autant), beaucoup de choses pourraient changer au moment d’expédier le produit final. Cependant, sa conception générale correspond aux rendus, nous verrons donc probablement quelque chose de très différent d’un facteur de forme Apple Watch ou Samsung Galaxy Watch.