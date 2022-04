Le GPU Arc A350M d’Intel voit une amélioration significative des performances dans les jeux avec le partage de puissance dynamique désactivé

Bottom line: Comme c’est généralement le cas avec la première génération de chaque produit, les GPU Intel de la série Arc A semblent souffrir de problèmes de pilotes qui ne leur permettent pas de montrer leur véritable potentiel. Il est encore tôt pour les GPU dédiés de Team Blue, mais la société devra obtenir les bons pilotes car la plupart des joueurs hésiteront à adopter une nouvelle solution par opposition aux offres matures de Nvidia et AMD.

Les GPU Arc pour ordinateurs portables d’Intel ont été annoncés à la fin du mois de mars, mais ils n’ont commencé que récemment à se répercuter sur les consommateurs en Corée du Sud. Peut-être encore plus décevant est le fait que seuls quelques ordinateurs portables de Samsung et HP sont équipés des GPU dédiés de Team Blue, et même là, nous ne parlons que de modèles d’entrée de gamme comme l’Arc A350M et l’Arc A370M.

Certains ont émis l’hypothèse qu’Intel voulait réaliser le lancement promis au premier trimestre 2022 et bloquer autant que possible la disponibilité au détail pendant que les ingénieurs perfectionnent le côté logiciel des choses. Selon les premiers utilisateurs comme YouTuber sud-coréen BullsLab qui ont examiné de plus près les nouveaux GPU, c’est une explication probable du lancement plutôt modéré de la série Arc A d’Intel.

Pour mettre les choses en contexte, les références divulguées impliquant ces GPU d’entrée de gamme de la série Arc 3 suggèrent depuis longtemps que les pièces d’Intel sont un travail en cours, avec des performances uniquement comparables à celles des homologues bas de gamme Nvidia et AMD. Même AMD s’est attaqué au GPU Arc A370M en publiant en ligne des références suggérant que la partie Intel était loin d’être en mesure de suivre la Radeon 6500M malgré la présence de plus de logique de transistor.

Intel semble s’être concentré sur les performances par watt avec ses GPU mobiles de la série Arc A, avec des choses comme la technologie de réglage dynamique (DTT) pour gérer le partage de puissance entre le CPU et le GPU ainsi qu’une approche différente pour ajuster vitesses d’horloge en fonction de la charge de travail et de l’enveloppe de puissance. Dans le cas d’Intel Arc, cette technologie s’appelle Dynamic Power Share, mais elle est essentiellement la même que Dynamic Boost de Nvidia et SmartShift d’AMD.

Le problème est qu’il ne semble pas fonctionner correctement avec les pilotes actuels, et le désactiver peut entraîner des gains de performances assez importants. BullsLab a examiné les performances de six jeux et a remarqué que la désactivation de la TNT permettait à l’utilisation du GPU de passer d’environ 50% à plus de 90% et aux vitesses d’horloge de passer de moins de 2 000 MHz à environ 2 200. Le processeur a également été en mesure de booster plus haut et les performances globales se sont immédiatement améliorées entre 60 et 100% en moyenne.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que même avec DTT ou Dynamic Power Share activé, le GPU fonctionnait toujours dans son enveloppe thermique de 30 watts, et la consommation d’énergie du processeur n’a grimpé qu’à environ 28 watts. Cela peut être un cas d’étranglement agressif pour contrôler les thermiques du Galaxy Book2 Pro relativement mince, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que ces unités n’auront pas atterri entre les mains de critiques plus indépendants.

BullsLab a également noté que le bégaiement était présent dans la plupart des jeux qu’ils ont testés, nous ne pouvons donc qu’espérer qu’Intel pourra résoudre ces problèmes avec des mises à jour de pilotes au cours des prochains mois. Les séries Arc A 5 et A 7 de milieu de gamme devraient arriver au début de l’été avec de meilleures spécifications et des enveloppes de puissance plus élevées, il sera donc intéressant de voir comment elles se comportent par rapport aux offres AMD et Nvidia.