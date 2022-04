La pénurie de puces devrait durer jusqu’à l’ouverture de nouvelles usines de plaquettes en 2024

Bottom line: La fin de la pénurie de puces a été prédite. Malheureusement, ce ne sera pas avant 2024, lorsque de nouvelles usines commenceront à augmenter la production de plaquettes, ce qui signifie que nous avons encore deux ans avant que les choses ne reviennent à la normale.

La société de recherche Techcet (via The Register) écrit que si la capacité de fabrication augmente, elle ne suffira pas à répondre à la demande prévue de plaquettes en 2022 ou 2023, ce qui aura un impact sur la production et les prix des puces. Il écrit que des tranches de 300 mm sont produites au rythme de 7 200 tranches par mois (wpm), ce qui est approximativement égal à la demande projetée, mais que la demande augmente rapidement et que les tranches sont spécialisées selon les spécifications des clients et les exigences des appareils, donc des problèmes d’approvisionnement peut varier en fonction des besoins du client.

Les principaux fournisseurs de plaquettes investissent dans de nouvelles usines pour répondre à la capacité, mais la construction et l’équipement de ces installations prennent beaucoup de temps – environ deux à trois ans – de sorte que la nouvelle production ne sera pas disponible pour atténuer les contraintes d’approvisionnement avant 2024.

Techcet note que la pénurie de plaquettes crée une opportunité pour les nouveaux fournisseurs de 300 mm en Chine, qui pourraient combler certaines des lacunes s’ils peuvent répondre aux normes de qualification. Cependant, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières maintient la pression sur les fabricants et fait grimper les prix.

Bien que ce ne soit pas la nouvelle que les consommateurs souhaitent entendre, les fabricants de plaquettes de silicium ne se plaignent pas de la hausse du prix de leurs produits. Techcet prévoit que le marché générera 15,5 milliards de dollars de revenus cette année, en hausse de 14,8 % par rapport à 2021. C’est la première fois en plus d’une décennie que le marché des plaquettes connaîtra deux années consécutives de croissance à deux chiffres.

Le rapport arrive peu de temps après que le consortium industriel SEMI a annoncé que les fabricants de semi-conducteurs du monde entier étaient sur la bonne voie pour augmenter la capacité de fabrication de 200 mm de 1,2 million de plaquettes pour atteindre un record de 6,9 ​​millions de plaquettes par mois, contribuant ainsi à atténuer la pénurie de puces. Cela sera utilisé pour créer des puces à faible coût telles que des circuits intégrés (CI) analogiques, de gestion de l’alimentation et de pilote d’affichage, des MOSFET, des unités de microcontrôleur (MCU) et des capteurs pour des applications telles que les appareils 5G, automobiles et Internet des objets (IoT).

Le mois dernier a apporté d’autres nouvelles indésirables concernant les puces lorsque des fabricants d’outils à puce spécialisés comme ASML, Lam Research, Applied Materials et KLA ont averti leurs clients qu’ils pourraient devoir attendre jusqu’à 18 mois pour recevoir des équipements critiques.