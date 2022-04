OnePlus 10 Pro : Vous ne voulez pas vous passer de ces 10 fonctions de l’appareil photo

Le OnePlus 10 Pro est un autre smartphone à succès livré avec l’appareil photo Hasselblad de 2e génération. En coopération avec les professionnels de la photo de Suède, aucun nouveau matériel n’a été créé, mais une solution logicielle complète qui est à votre disposition dans l’application appareil photo du OnePlus 10 Pro.

Les fabricants de smartphones concurrents proposent également quelques fonctions d’appareil photo du OnePlus 10 Pro dans leurs applications d’appareil photo. Avec d’autres, en revanche, certaines entreprises pourraient tirer une leçon. Ce sont mes fonctionnalités préférées de l’appareil photo OnePlus 10 Pro – ma préférée est le numéro 7…

1. Grille, spirale dorée et lignes diagonales

Leonardo Bonacci et la séquence de nombres qu’il a découverte, la soi-disant séquence de Fibonacci, jouent encore aujourd’hui un rôle majeur – par exemple en photographie. Une composition d’image particulièrement réussie peut être obtenue en utilisant la « section dorée » ou la spirale d’or. Un outil vraiment pratique est la spirale dorée du même nom sur le OnePlus 10 Pro. Vous l’activez dans les paramètres de l’appareil photo sous « Grilles et instructions ».

Le nombre d’or aide les photographes amateurs plus expérimentés à trouver le bon motif. (Photo: Netcost)

Certes, il est assez difficile de capturer des photos « nombre d’or » avec le modèle Goldspiral, mais c’est une aide très perspicace. Personnellement, cependant, j’utilise le plus souvent la grille. Il s’agit d’un niveau à bulle numérique qui m’aide à prendre des photos raisonnablement droites. Une vraie valeur ajoutée au quotidien. Et je me demande : pourquoi Samsung n’est-il pas allé aussi loin ?

Les « lignes diagonales » avec lesquelles vous recevez d’autres points de référence lors de la prise de photos sont certainement instructives pour les experts.

2. Ajustez l’ouverture en temps réel

En mode portrait, vous pouvez régler manuellement l’ouverture en activant la fonction d’ouverture (en bas à gauche). Autrement dit : choisissez un effet bokeh fort (f/1.4) ou faible (f/16). La bonne chose à ce sujet est que vous pouvez voir immédiatement le résultat auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous cliquez.

Vous réglez l’ouverture comme vous le feriez avec un appareil photo reflex. (Photo: Netcost) Vous pouvez voir le changement en temps réel. (Photo: Netcost)

Cela peut ne pas sembler spectaculaire et mon Samsung Galaxy S20 en est également capable, mais la fonction du OnePlus 10 Pro ressemble beaucoup plus à un « vrai » appareil photo en raison du réglage spécifique de l’ouverture.

3. 150 degrés – ultra grand angle

OnePlus a remplacé le puissant capteur Sony du OnePlus 9 Pro pour les prises de vue grand angle dans le OnePlus 10 Pro par un capteur Samsung qui permet un ultra grand angle de 150 degrés. Personnellement, j’ai rarement besoin de quelque chose comme ça, mais le smartphone crée des effets à voir, surtout quand il fait beau et, par exemple, sur les tours d’observation. Si vous aimez les angles ultra-larges, vous n’obtenez guère plus d’un autre smartphone.

L’ultra grand angle peut parfois être utile. (Photo: Netcost)

Soit dit en passant, un effet fisheye très amusant, qui est possible grâce au capteur, est facultatif. Mais pour cela, je n’ai trouvé aucune utilisation pratique pour moi.

4. Mode Xpan pour les fans de Hasselblad

Le mode Xpan de la caméra du OnePlus 10 Pro est aussi avant tout un gimmick qui ne peut faire qu’une chose avant tout : se faire plaisir. Vous créez des photos monochromes ou couleur dans un facteur de forme spécial Hasselblad qui créent un certain charme rétro.

De belles photos avec Xpan. (Photo: Netcost)

Cela peut sembler banal, mais les photos en noir et blanc en particulier semblent presque artistiques – si vous passez un peu de temps avec Xpan. Cela vaut donc la peine d’essayer.

5. Décalage d’inclinaison

Pour être honnête, je n’ai pas pu créer d’images spectaculaires, mais il n’est pas non plus facile d’utiliser parfaitement la fonction tilt-shift. Choisissez l’intensité, la taille, l’appareil photo et les filtres optionnels pour créer des vignettes avec un effet de flou. Cela fonctionne mieux si vous capturez des objets au loin et les rapprochez, pour ainsi dire.

Tilt-shift demande beaucoup de pratique. (Photo: Netcost)

Bien sûr, le OnePlus 10 Pro n’a pas d’objectif à décalage d’inclinaison, c’est donc un élément calculé. Mais avec de l’habileté et un bon œil, vous obtiendrez sûrement de beaux résultats. Soit dit en passant : le OnePlus 9 Pro, qui est toujours génial, peut également basculer et se comporte très bien par rapport au OnePlus 10 Pro.

6. Vidéo double vue

Oui, bien sûr – la double vue n’est plus une nouveauté, certains smartphones l’offrent désormais. Et pourtant, la fonctionnalité n’est toujours pas une évidence. C’est très cool de montrer des choses avec la caméra arrière alors que la caméra avant vous montre toujours dans celle-ci. C’est idéal pour les YouTubers et tous ceux qui en ont besoin.

La double vue est assez pratique pour les enregistrements vidéo. (Photo: Netcost)

Ce qui est bien avec le OnePlus 10 Pro : la caméra frontale est puissante, donc la qualité d’image ne baisse pas par rapport aux vidéos de la caméra arrière.

7. Longue exposition

Ma caractéristique préférée absolue du OnePlus 10 Pro est la longue exposition. Choisissez si vous voulez photographier de l’eau et des nuages ​​ou des objets en mouvement. Même la peinture à la lumière amusante est disponible. Ici aussi, vos compétences sont requises.

Essayer de peindre des cœurs dans le ciel nocturne. (Photo: Netcost) Un bus passe devant une station-service. que reconnaissez-vous (Photo: Netcost) Attention à l’eau ici. (Photo: Netcost)

Si vous avez assez de patience, vous pouvez créer de magnifiques effets d’eau (très simples), des effets de traînée fantaisistes de voitures roulant la nuit (modérément difficile, mieux avec un trépied) ou des messages d’amour dans le ciel nocturne (assez difficile).

8. HEIF et HEVC

Petit à petit, HEIF et HEVC trouvent leur place sur les smartphones Android. Vous pouvez également l’activer avec le OnePlus 10 Pro, non seulement pour prendre des photos avec une profondeur de couleur de 10 bits, mais également pour permettre la meilleure qualité d’image possible avec la taille de fichier minimale. Il en va de même pour les vidéos au format HEVC.

Activez la fonction dans les paramètres. (Capture d’écran)

Apple a introduit HEIF et HEVC dans le secteur mobile pour les iPhones il y a des années. On ne sait toujours pas si les deux formats remplaceront vraiment un jour JPG et MP4. Dans tous les cas, avec le OnePlus 10 Pro vous êtes plus ou moins préparé pour l’avenir avec HEIF et HEVC et vous économisez de l’espace de stockage. S’il y a des problèmes avec vos programmes d’édition d’images et de vidéos, désactivez simplement HEIF et HEVC.

9. Retouche en temps réel

Le mode portrait de la caméra frontale vous offre de nombreuses options de retouche – même avant de prendre la photo. Ceci est pratique dans la mesure où vous pouvez largement créer le selfie optimal. Modifiez l’effet bokeh, le teint, la taille des yeux, la zone du menton ou encore la forme de la tête en direct.

Le menton un peu plus fin ? Aucun problème. (Photo: Netcost)

OnePlus n’exagère en aucun cas ici, donc les résultats restent toujours authentiques. Et : vous gagnez beaucoup de temps pour le post-traitement, car la photo que vous prenez correspond déjà bien. Dans le meilleur des cas, bien sûr.

10. Modes Pro pour photos et vidéos

Bon à savoir pour les utilisateurs ambitieux : vous bénéficiez de modes Pro pour les photos et les vidéos. Dans ce dernier cas, cette option s’appelle « Film ». Ici, vous pouvez activer la journalisation. Cela conduit à une plage dynamique accrue, ce qui promet de meilleurs résultats avec un post-traitement plus professionnel. Vous pouvez même modifier l’ISO et l’obturateur pendant l’enregistrement. Cela conduit certainement à des effets élégants.

Et ce que je pense est vraiment bien dans l’ensemble : malgré les nombreuses options, l’application appareil photo est facile à utiliser, claire et confortable. Cela rappelle l’application appareil photo sur les smartphones Samsung actuels, bien que cela ne soit pas signifié de manière négative. Cela facilite la tâche même pour ceux qui souhaitent passer d’un téléphone Samsung au OnePlus 10 Pro, par exemple.

Avez-vous aussi un smartphone OnePlus ? Quelle fonctionnalité de l’appareil photo aimez-vous le plus ? Je suis heureux d’un commentaire sous ces lignes!